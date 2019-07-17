Футбол
«Реал» может продать Хамеса в «Атлетико»ProstoProSport вчера в 13:16
Мадридский «Атлетико» продолжает переговоры со своими соседями из «Реала» о приобретении колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Хамес Родригес вскоре покинет «Реал», чтобы перейти в другой мадридский клуб
LoginCasino.comвчера в 07:38
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:28, Вашингтон
Наука
Компания Илона Маска Neuralink впервые показала разработки: «нити» для мозга и вживляющего их робота
Обновлено в 02:45
Политика
Володин представил свои предложения об изменении Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Порошенко не придёт на допрос в ГБР
Адвокат Игорь Головань утверждает, что бывший президент Украины Пётр Порошенко не получал повестки на допрос Государственное бюро расследований и вообще до 21 июля часто находится вне Киева Ранее юрист Андрей Портнов сообщил, что ведомство вызвало политика на допрос 17 июля по делу об отмывании денег при продаже завода "Кузня на Рыбальском".
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Политика
Что известно о крушении MH17 над Донбассом через 5 лет после катастрофы
Пять лет назад в Донбассе потерпел крушение Boeing 777, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли 298 человек.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
Следствие купило улику по делу MH17
Международное следствие по делу о катастрофе рейса MH17 в Донбассе купило улику у людей из ДНР, рассказал «Новой газете» осведомленный собеседник.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Отрекшийся от престола малайзийский король развелся с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V Келантан Султан развелся с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:21
Футбол
Тухель: «Знал о желании Неймара уйти из „ПСЖ“ еще до Кубка Америки»
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился мыслями о ситуации с бразильским нападающим Неймаром.
Обновлено вчера в 18:19
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
На Украине сделают поблажки для русского языка
Послабления могут быть введены для русского и других языков национальных меньшинств в конкретных регионах и в отдельных сферах использования.
Обновлено вчера в 21:06
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика
Российские пенсионеры отказались копить на старость
На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
Обновлено вчера в 08:54
Общество
Лунное затмение было видно почти во всех частях света
Обновлено в 00:09
Наука
Химики СФУ получили соединения, которые помогут в том числе адсорбировать вредные и радиоактивные вещества
Химики СФУ получили новое соединение методом твердофазного синтеза.
Обновлено 15 июля в 05:25
Здоровье
Медики назвали две малоизвестные причины появления рака
Ранее сообщалось, что французские учёные нашли взаимосвязь между потреблением сладких напитков и возникновением онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 05:53
Финансы
Экономист назвал «самый плохой день» для рубля
Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
В Минобороны раскрыли секрет живучести штурмовика Ил-2
В Минобороны рассказали о секрете живучести одного из символов Победы советского народа над фашисткой Германией - штурмовика Ил-2.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Канаде при крушении самолета погибли три человека
Как сообщает CTV News, после того как самолет не вернулся в оговоренное время, а с летевшими на нем людьми пропала связь, на базе подняли тревогу и уведомили об этом местные власти.
Обновлено вчера в 16:29
Общество
Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:21
Армия и оружие
В Израиле назвали турецкие С-400 угрозой для ВВС США и НАТО
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Политика
Трамп прокомментировал принятую конгрессом резолюцию о расизме
Президент США Дональд Трамп прокомментировал резолюцию, принятую конгрессом, в которой осуждаются его «расистские высказывания» в адрес некоторых членов палаты представителей.
Обновлено в 01:12
Общество
Свыше 4% месячной нормы осадков выпало в Москве за день
В районе Ленинградского шоссе в столице за день выпало более 4% месячной нормы осадков, с начала июля в Московском регионе пока наблюдается дефицит по осадкам, сообщается на сайте «Метеоновости».
Обновлено 15 июля в 05:08
Авто
BMW 2-Series Gran Coupe замечен во время тестов
В Сети опубликовали фотографии обновленной модели BMW 2-Series Gran Coupe, которую запечатлели во время дорожных испытаний.
Обновлено в 01:38