Футбол
«Реал» может приобрести игрока «Сити»Матч ТВ 01:28
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва попал в сферу интересов мадридского «Реала». Сообщается, что мадридский клуб постарается купить 24-летнего футболиста ближайшим летом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 09:17, Ашберн
Футбол
Покер Сапаты позволил «Аталанте» разгромить «Фрозиноне»
Самая результативная команда Серии А, "Аталанта", ещё улучшила свои показатели после выездного матча 20-го тура с "Фрозиноне".
Обновлено в 08:34
Футбол
Гол Думбия не спас «Жирону» от поражения в матче с «Бетисом»
20 января в Севилье состоялся матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором местный «Бетис» принимал на своем поле «Жирону».
Обновлено в 07:58
Футбол
«Ростов» согласился продать защитника Ингасона в ПАОК
Защитник «Ростова» и сборной Исландии Сверрир Ингасон в ближайшие дни станет игроком ПАОК.
Обновлено в 06:21
Футбол
Тьерри Анри извинился за оскорбление игрока «Страсбура»
Главный тренер "Монако" Тьерри Анри извинился за инцидент с оскорблением защитника "Страсбура" Кенни Лала в матче 21-го тура чемпионата Франции (1:5), сообщает Canal Football Club.
Обновлено в 08:30
Футбол
Рио Фердинанд: «Два лучших игрока „Челси“ играют не на своей позиции»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд считает, что главному тренеру «Челси» Маурицио Сарри следует сделать два тактических изменения в команде.
Обновлено в 05:54
Футбол
Вьетнам обыграл Иорданию и стал первым четвертьфиналистом Кубка Азии
На Кубке Азии определился первый четвертьфиналист турнира. Сборная Вьетнама встречалась с Иорданией и добилась победы в серии пенальти.
Обновлено в 09:06
Футбол
Моуринью рассказал о приглашении из России
Обновлено в 06:27
Футбол
Верратти избежал серьезной травмы
СМИ сообщают, что полузащитник ПСЖ Марко Верратти избежал серьезной травмы.
Обновлено в 06:50
Футбол
Ребров: «Не собираюсь заканчивать с футболом»
Голкипер "Спартака" Артём Ребров опубликовал в своем "инстаграме" фотографию в палате после операции на плечо.
Обновлено в 07:55
Футбол
Серхио Рамос провел 450-й матч в чемпионате Испании
Обновлено вчера в 19:48
Футбол
Нападающий «Чертаново» Пиняев отправился на стажировку в «МЮ»
14-летний нападающий Сергей Пиняев из академии «Чертаново», считающийся одним из самых перспективных игроков своего возраста в России, отправился на стажировку в «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 07:13
Футбол
Переход Акуньи в «Зенит» может пройти на следующей неделе
Петербургский футбольный клуб «Зенит» на следующей неделе может официально оформить переход левого полузащитника «Спортинга» Маркоса Акуньи, сообщает sports.ru.
Обновлено в 06:46
Футбол
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити» – 0:1. Данило забил гол
В 23-м туре премьер-лиги «Манчестер Сити» встречается с «Хаддерсфилдом».
Обновлено в 07:05
Футбол
Моуринью рассказал, как прятался в ящике для грязного белья
Португальский футболист и тренер Жозе Моуринью впервые рассказал о том, как нарушил запрет УЕФА на общение с командой перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии, чтобы быть рядом с игроками «Челси», наставником которых он тогда был, он прятался в корзине для белья, пишет Daily Mail.
Обновлено в 04:58
Футбол
Гаттузо исключил Игуаина из заявки на матч с «Дженоа»
Сообщается, что главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо исключил нападающего Гонсало Игуаина из заявки на матч 20-го тура Серии А против "Дженоа".
Обновлено в 08:45