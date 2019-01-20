«Реал» может приобрести игрока «Сити»Матч ТВ 01:28

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва попал в сферу интересов мадридского «Реала». Сообщается, что мадридский клуб постарается купить 24-летнего футболиста ближайшим летом.

Футбол Футбол Покер Сапаты позволил «Аталанте» разгромить «Фрозиноне» Самая результативная команда Серии А, "Аталанта", ещё улучшила свои показатели после выездного матча 20-го тура с "Фрозиноне".

Футбол Футбол Гол Думбия не спас «Жирону» от поражения в матче с «Бетисом» 20 января в Севилье состоялся матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором местный «Бетис» принимал на своем поле «Жирону».

Футбол Футбол «Ростов» согласился продать защитника Ингасона в ПАОК Защитник «Ростова» и сборной Исландии Сверрир Ингасон в ближайшие дни станет игроком ПАОК.

Футбол Футбол Тьерри Анри извинился за оскорбление игрока «Страсбура» Главный тренер "Монако" Тьерри Анри извинился за инцидент с оскорблением защитника "Страсбура" Кенни Лала в матче 21-го тура чемпионата Франции (1:5), сообщает Canal Football Club.

Футбол Футбол Рио Фердинанд: «Два лучших игрока „Челси“ играют не на своей позиции» Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд считает, что главному тренеру «Челси» Маурицио Сарри следует сделать два тактических изменения в команде.

Футбол Футбол Вьетнам обыграл Иорданию и стал первым четвертьфиналистом Кубка Азии На Кубке Азии определился первый четвертьфиналист турнира. Сборная Вьетнама встречалась с Иорданией и добилась победы в серии пенальти.

Футбол Футбол Моуринью рассказал о приглашении из России

Футбол Футбол Верратти избежал серьезной травмы СМИ сообщают, что полузащитник ПСЖ Марко Верратти избежал серьезной травмы.

Футбол Футбол Ребров: «Не собираюсь заканчивать с футболом» Голкипер "Спартака" Артём Ребров опубликовал в своем "инстаграме" фотографию в палате после операции на плечо.

Футбол Футбол Серхио Рамос провел 450-й матч в чемпионате Испании

Футбол Футбол Нападающий «Чертаново» Пиняев отправился на стажировку в «МЮ» 14-летний нападающий Сергей Пиняев из академии «Чертаново», считающийся одним из самых перспективных игроков своего возраста в России, отправился на стажировку в «Манчестер Юнайтед».

Футбол Футбол Переход Акуньи в «Зенит» может пройти на следующей неделе Петербургский футбольный клуб «Зенит» на следующей неделе может официально оформить переход левого полузащитника «Спортинга» Маркоса Акуньи, сообщает sports.ru.

Футбол Футбол Моуринью рассказал, как прятался в ящике для грязного белья Португальский футболист и тренер Жозе Моуринью впервые рассказал о том, как нарушил запрет УЕФА на общение с командой перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии, чтобы быть рядом с игроками «Челси», наставником которых он тогда был, он прятался в корзине для белья, пишет Daily Mail.