Футбол
«Реал» может приобрести ПьяничаМатч ТВ 10:49
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в мадридском «Реале». По информации источника, в приобретении Пьянича лично заинтересован главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.
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Энергетика
Названы причины резкого падения цен на нефть
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Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность
Как информирует ТАСС, Алсу рассказала, что её дочь самостоятельно приняла решение о передаче денег фонду.
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Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр спели дуэтом песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».
Обновлено в 17:43
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Национальный и внутрисетевой роуминг отменен в России с 1 июня. Правила действуют, в том числе, в Крыму.
Обновлено в 04:34
Здоровье
Неправильная сторона проведения операции является причиной неудачи – учёные
Проанализировав тысячи случаев летального исхода во время проведения операции, учёные заявили, что неправильная сторона тела пациента является причиной неудачи.
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Музыка
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Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
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Обновлено в 10:29
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Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 42
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Обновлено в 09:50
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено вчера в 04:21
Политика
В Германии допустили, что поломка самолетов Меркель была саботажем
Как сообщили источники газеты Rheinische Post, причиной нескольких поломок лайнеров мог быть саботаж или кибератаки.
Обновлено в 15:18
Теннис
Серена Уильямс проиграла в третьем раунде «Ролан Гаррос»
За время встречи Уильямс десять раз подала навылет, реализовала один брейк-пойнт из семи и допустила одну двойную ошибку.
Обновлено в 14:42
Политика
Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17
Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Единоборства
Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву
В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.
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Наука
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В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 12:04
Происшествия
На месте взрывов в Дзержинске завершена аварийно-спасательная операция
Аварийно-спасательная операция на месте взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске завершена.
Обновлено в 18:05
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
В Судане полиция открыла огонь по протестующим
В столице Судана городе Хартум военная полиция открыла огонь по бастующим гражданам около моста Нил аль-Азрак.
Обновлено в 11:08
Происшествия
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Обновлено в 18:35
Общество
Скончался французский философ Мишель Серр
Во Франции в возрасте 88 лет умер философ Мишель Серр. Об этом сообщило агентство AFP.
Обновлено в 17:47
Политика
ЕР приостановит членство экс-главы Ивановской области
На сайте партии отмечается, что членство Конькова в ЕР решено приостановить из-за заведения уголовного дела, согласно уставу, до прекращения разбирательств.
Обновлено в 11:37
Общество
Племянница Скрипаля опубликовала главу книги об отравлении дяди
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала первую главу своей книги, повествующей об отравлении Скрипалей в Солсбери, передает ТАСС.
Обновлено в 18:23
Происшествия
Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида
Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:25