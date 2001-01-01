Футбол

«Реал» может приобрести ПьяничаМатч ТВ 10:49

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в мадридском «Реале». По информации источника, в приобретении Пьянича лично заинтересован главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пьянич может перейти в «Реал»

Евро-футбол.ру12:08

«Реал» рассматривает кандидатуру Пьянича, как альтернативу Погба и Эриксену

Советский спорт12:07

СМИ: Пьянич может перейти в «Реал»

Спорт-Экспресс10:08

«Реал» может приобрести Пьянича

Матч ТВ10:49

Пьянич может перейти в «Реал»

Soccer.ru10:56

«Реал» может подписать Пьянича вместо Погба или Эриксена

Еженедельник Футбол10:45

«Реал» может подписать Пьянича, если не получится купить Погба или Эриксена

Sports.ru09:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:53, Ашберн
Энергетика

Названы причины резкого падения цен на нефть

Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено в 12:40
Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность

Как информирует ТАСС, Алсу рассказала, что её дочь самостоятельно приняла решение о передаче денег фонду.
Обновлено в 14:49
Футбол

«Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхема» английский финал Лиги чемпионов

Обновлено в 17:05
Спорт

Медведева и Вейр дуэтом спели песню Леди Гаги

Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр спели дуэтом песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».
Обновлено в 17:43
Общество

В России официально отменили роуминг

Национальный и внутрисетевой роуминг отменен в России с 1 июня. Правила действуют, в том числе, в Крыму.
Обновлено в 04:34
Здоровье

Неправильная сторона проведения операции является причиной неудачи – учёные

Проанализировав тысячи случаев летального исхода во время проведения операции, учёные заявили, что неправильная сторона тела пациента является причиной неудачи.
Обновлено в 13:47
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 42

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 42. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Наука

Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга

Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено вчера в 04:21
Политика

В Германии допустили, что поломка самолетов Меркель была саботажем

Как сообщили источники газеты Rheinische Post, причиной нескольких поломок лайнеров мог быть саботаж или кибератаки.
Обновлено в 15:18
Теннис

Серена Уильямс проиграла в третьем раунде «Ролан Гаррос»

За время встречи Уильямс десять раз подала навылет, реализовала один брейк-пойнт из семи и допустила одну двойную ошибку.
Обновлено в 14:42
Политика

Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече

Обновлено в 12:02
Политика

Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17

Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Единоборства

Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву

В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.
Обновлено в 16:01
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Общество

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 12:04
Происшествия

На месте взрывов в Дзержинске завершена аварийно-спасательная операция

Аварийно-спасательная операция на месте взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске завершена.
Обновлено в 18:05
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие

В Судане полиция открыла огонь по протестующим

В столице Судана городе Хартум военная полиция открыла огонь по бастующим гражданам около моста Нил аль-Азрак.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Общество

Скончался французский философ Мишель Серр

Во Франции в возрасте 88 лет умер философ Мишель Серр. Об этом сообщило агентство AFP.
Обновлено в 17:47
Политика

ЕР приостановит членство экс-главы Ивановской области

На сайте партии отмечается, что членство Конькова в ЕР решено приостановить из-за заведения уголовного дела, согласно уставу, до прекращения разбирательств.
Обновлено в 11:37
Общество

Племянница Скрипаля опубликовала главу книги об отравлении дяди

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала первую главу своей книги, повествующей об отравлении Скрипалей в Солсбери, передает ТАСС.
Обновлено в 18:23
Происшествия

Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида

Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Миралем Пьянич
Боснийский футболист
Боснийский футболист, полузащитник итальянского клуба «Ювентус» и сборной Боснии и Герцеговины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное