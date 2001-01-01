«Реал» может приобрести ПьяничаМатч ТВ 10:49

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в мадридском «Реале». По информации источника, в приобретении Пьянича лично заинтересован главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

Общество В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.

Происшествия Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.

Футбол Нойштедтер: расстроился, когда не попал на чемпионат мира Мой пост в социальной сети был не про него. Я не на него обиделся, а расстроился, что меня нет на чемпионате мира.

Происшествия Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.

Политика В России вырос рейтинг доверия президенту Путину Эксперты проанализировали рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов и отношения к партиям.

Происшествия При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.

Наука Hyundai представила двухэтажный электробус Компания Hyundai представила свой первый электрический двухэтажный автобус.

Политика Трамп призвал Лондон не выплачивать Брюсселю отступных за Brexit Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступных в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества.

Политика Савченко: Украина снова «проиграла бой» за Донбасс Депутат Верховной рады Надежда Савченко отреагировала на решение Москвы выдавать российские паспорта жителям ЛНР и ДНР, заявив, что Незалежная "снова проиграла бой" за Донбасс.

Общество Племянница Скрипаля опубликовала первую главу книги об отравлении дяди Первую главу книги женщина разместила 2 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Шоу-бизнес Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность «Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.

Футбол На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".

Спорт Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.

Происшествия Появилось видео наезда автомобиля на толпу людей в Петербурге В Сети появилось видео наезда автомобиля на толпу пешеходов в Петроградском районе Санкт-Петербурга, передает "Фонтанка.ру".

Единоборства Густафссон завершил карьеру. Итоги турнира ММА Fight Night Потерпел поражение от Энтони Смита и заявил о завершении спортивной карьеры известный шведский полутяжеловес Александр Густафссон 1 июня на турнире смешанных единоборств (ММА) UFC Fight Night 153.

Экономика В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.

Авто В России в мае 12 брендов изменили цены на автомобили В ходе мониторинга цен на новые автомобили в России в мае эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали изменение розничных прайс-листов у 12 автопроизводителей.

Политика Вятрович задумался о создании в России «оккупационной администрации» Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович задумался о создании в России "оккупационной администрации" по примеру послевоенной Германии, чтобы избавить граждан от якобы имеющегося у них "имперского синдрома".

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.