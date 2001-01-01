Футбол

«Реал» может приобрести ПьяничаМатч ТВ 10:49

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в мадридском «Реале». По информации источника, в приобретении Пьянича лично заинтересован главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.
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«Реал» может приобрести Пьянича

Матч ТВ10:49

«Реал» рассматривает кандидатуру Пьянича, как альтернативу Погба и Эриксену

Советский спорт12:07

Пьянич может перейти в «Реал»

Soccer.ru10:56

Пьянич может перейти в «Реал»

Евро-футбол.ру12:08

СМИ: Пьянич может перейти в «Реал»

Спорт-Экспресс10:08

«Реал» может подписать Пьянича вместо Погба или Эриксена

Еженедельник Футбол10:45
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Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей

В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
Обновлено вчера в 01:21
Происшествия

Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Наука

Ученые нашли молекулу, которая усиливает иммунитет против рака

В организме медиками обнаружена молекула, усиливающая иммунитет против рака.
Обновлено вчера в 15:34
Футбол

Нойштедтер: расстроился, когда не попал на чемпионат мира

Мой пост в социальной сети был не про него. Я не на него обиделся, а расстроился, что меня нет на чемпионате мира.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Ураган сорвал крышу сцены на рок-фестивале на Украине

Обновлено в 21:54
Политика

В России вырос рейтинг доверия президенту Путину

Эксперты проанализировали рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов и отношения к партиям.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия

При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек

При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Наука

Hyundai представила двухэтажный электробус

Компания Hyundai представила свой первый электрический двухэтажный автобус.
Обновлено вчера в 07:30
Политика

Трамп призвал Лондон не выплачивать Брюсселю отступных за Brexit

Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступных в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества.
Обновлено в 18:11
Происшествия

Госпитализированным после взрывов в Дзержинске выплатят матпомощь

Обновлено в 21:06
Политика

Савченко: Украина снова «проиграла бой» за Донбасс

Депутат Верховной рады Надежда Савченко отреагировала на решение Москвы выдавать российские паспорта жителям ЛНР и ДНР, заявив, что Незалежная "снова проиграла бой" за Донбасс.
Обновлено в 21:50
Общество

Племянница Скрипаля опубликовала первую главу книги об отравлении дяди

Первую главу книги женщина разместила 2 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено в 20:15
Кино

Элтон Джон назвал цензурой удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Автомобиль ДПС попал в аварию в Екатеринбурге

Автомобиль ДПС попал в аварию в Екатеринбурге.
Обновлено в 21:55
Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Спорт

Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио

Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено в 21:22
Общество

Москвичей предупредили об опасной погоде

"Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Появилось видео наезда автомобиля на толпу людей в Петербурге

В Сети появилось видео наезда автомобиля на толпу пешеходов в Петроградском районе Санкт-Петербурга, передает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 16:20
Единоборства

Густафссон завершил карьеру. Итоги турнира ММА Fight Night

Потерпел поражение от Энтони Смита и заявил о завершении спортивной карьеры известный шведский полутяжеловес Александр Густафссон 1 июня на турнире смешанных единоборств (ММА) UFC Fight Night 153.
Обновлено в 16:01
Экономика

В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии

При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 04:31
Авто

В России в мае 12 брендов изменили цены на автомобили

В ходе мониторинга цен на новые автомобили в России в мае эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали изменение розничных прайс-листов у 12 автопроизводителей.
Обновлено в 01:00
Политика

Вятрович задумался о создании в России «оккупационной администрации»

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович задумался о создании в России "оккупационной администрации" по примеру послевоенной Германии, чтобы избавить граждан от якобы имеющегося у них "имперского синдрома".
Обновлено в 20:47
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
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Чем опасна ночевка на АЗС во время путешествия на машине на юг

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Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона

После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.
Обновлено в 10:21
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Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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