Футбол
«Реал» может приобрести ПьяничаМатч ТВ 10:49
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в мадридском «Реале». По информации источника, в приобретении Пьянича лично заинтересован главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.
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