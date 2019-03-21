Футбол
«Реал» может приобрести Фелипе Андерсона у «Вест Хэма»Матч ТВ 09:04
«Реал» летом может переключиться на покупку полузащитника «Вест Хэма» Фелипе Андерсона, если мадридцам не удастся приобрести Эдена Азара. По информации СМИ, «Челси» уже отклонил предложение «Реала» по Азару в размере порядка 60 миллионов фунтов.
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В ходе торгов в среду курс доллара США достиг минимума с августа прошлого года.
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Межведомственная комиссия Минобороны и Минпромторга ввела "ручное управление" на провалившем гособоронзаказ ульяновском заводе "Авиастар-СП" - одном из самых крупных предприятий России по строительству авиационной техники.
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Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика
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Власти проведут полную инвентаризацию недвижимости и земель россиян
В России будет проведена полная инвентаризация земель и недвижимости.
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Первой крышку-воронку получит модель Skoda Scala, которая должна поступить в продажу в Европе в мае.
Обновлено в 10:08
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Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными.
Обновлено в 14:16
Политика
Болтон пообещал «финансово задушить» руководство Венесуэлы
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пообещал «финансово задушить» президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружение в случае дальнейшей «узурпации» власти в республике.
Обновлено в 16:42
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Елена Беркова выходит замуж в шестой раз
Напомним, Елена выходит замуж в шестой раз.
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Общество
Тающие снега Эвереста открыли тела погибших альпинистов
Лёд и снег на Эвересте начали активно таять в связи с глобальным потеплением, открывая всё больше тел альпинистов.
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ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы
Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
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Тарасова и Морозов завоевали серебро на ЧМ по фигурному катанию
Третье место заняли Наталья Забияко/Александр Энберт – 217,98. Морозова и Тарасов лидировали после короткой программы.
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Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками
Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 20:57
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону
Помощники звезды вызвали ей скорую помощь, но худшие опасения не подтвердились. Врачи не стали забирать Лолиту в больницу.
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Стала известна дата следующего боя Нурмагомедова
Стало известно, когда чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой.
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Россияне останутся без огородов на майские праздники
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
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Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Замминистра Минэкономразивтия Оксана Тарасенко сообщила, что глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку.
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Наука
Генетический анализ указал настоящую «колыбель человечества»
Ученые при помощи генетического анализа нашли истинную «колыбель человечества».
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Стало известно, когда состоится первый полет Ил-112В
Первый полет Ил-112В будет сопровождать Ан-26 – экипаж сверит параметры работы различных систем, находясь на той же скорости и высоте, что и новый военно-транспортный самолет.
Обновлено в 07:53
Финансы
Инвесторы снова потянулись на развивающиеся рынки
Инвесторы рассчитывают на хорошие прибыли, решив, что распродажа активов развивающихся рынков прошлым летом была связана с отдельными проблемами в Турции и Аргентине, а не с более глобальными проблемами.
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
США потратят на «лучший в мире танк» ещё 6 млрд
Как сообщил американский президент Дональд Трамп в ходе визита на танкостроительный завод LATP в городе Лайма штата Огайо, на усовершенствование и модификацию танка M1 Abrams в ближайшие три года будет выделено шесть миллиардов долларов, что почти в два раза больше, чем администрация Барака Обамы потратила на танки за восемь лет.
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Политика
Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин во время эфира выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 16:44
Финансы
Минфин РФ разместил 16-летние евробонды на 3 млрд долларов
Минфин РФ официально объявил об итогах размещения суверенных еврооблигаций: министерство в четверг разместило новый 16-летний выпуск евробондов на 3 млрд долларов с доходностью 5,1% и доразместило выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
Курдские ополченцы заявили о падении последнего оплота ИГ в Сирии
Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) объявили в четверг об успешном завершении штурма населенного пункта Багуз, который считался последним оплотом ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, передает агентство EFE.
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Космос
Ученые: у первоскитных солнечных батарей есть слабые места
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