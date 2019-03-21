Футбол

«Реал» может приобрести Фелипе Андерсона у «Вест Хэма»Матч ТВ 09:04

«Реал» летом может переключиться на покупку полузащитника «Вест Хэма» Фелипе Андерсона, если мадридцам не удастся приобрести Эдена Азара. По информации СМИ, «Челси» уже отклонил предложение «Реала» по Азару в размере порядка 60 миллионов фунтов.
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СМИ узнали о переходе футболиста «Вест Хэма» в «Реал» за €75 млн

РБК12:04

«Реал» рассматривает Фелипе Андерсона в качестве альтернативы Азару

Sport24.ru11:00

«Реал» рассматривает Фелипе Андерсона как альтернативу Азару

Sports.ru09:37

«Реал» интересуется полузащитником «Вест Хэма»

Евро-футбол.ру10:25

«Реал» может приобрести Фелипе Андерсона у «Вест Хэма»

Матч ТВ09:04

«Реал» может приобрести Фелипе Андерсона у «Вест Хэма»

Sportbox.RU09:04

«Реал» рассматривает Фелипе Андерсона в качестве альтернативы Азару

Чемпионат10:36
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 17:07, Ашберн
Финансы

Доллар опустился ниже 64 рублей

В ходе торгов в среду курс доллара США достиг минимума с августа прошлого года.
Обновлено вчера в 14:38
Шоу-бизнес

Суд расторг брак Марата Башарова и его супруги

Мировой судебный участок №330 столичного района Бабушкинский расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 09:08
Армия и оружие

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» ввели «ручное управление»

Межведомственная комиссия Минобороны и Минпромторга ввела "ручное управление" на провалившем гособоронзаказ ульяновском заводе "Авиастар-СП" - одном из самых крупных предприятий России по строительству авиационной техники.
Обновлено в 16:16
Происшествия

Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика

Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03
Кино

Умерла актриса Маргарита Жарова

Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Политика

Власти проведут полную инвентаризацию недвижимости и земель россиян

В России будет проведена полная инвентаризация земель и недвижимости.
Обновлено в 14:11
Общество

Как МВД сократило список опасных пород собак

МВД РФ сократило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, с 69 до 13 наименований - об этом рассказал представитель ведомства Алексей Беззубов ходе круглого стола в Госдуме, посвященного обсуждению актов к закону "Об ответственном обращении с животными".
Обновлено в 16:53
Авто

Skoda представила еще одно умное решение

Первой крышку-воронку получит модель Skoda Scala, которая должна поступить в продажу в Европе в мае.
Обновлено в 10:08
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Политика

Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму

Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
Обновлено в 08:32
Политика

Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными.
Обновлено в 14:16
Политика

Болтон пообещал «финансово задушить» руководство Венесуэлы

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пообещал «финансово задушить» президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружение в случае дальнейшей «узурпации» власти в республике.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес

Елена Беркова выходит замуж в шестой раз

Напомним, Елена выходит замуж в шестой раз.
Обновлено в 14:30
Общество

Тающие снега Эвереста открыли тела погибших альпинистов

Лёд и снег на Эвересте начали активно таять в связи с глобальным потеплением, открывая всё больше тел альпинистов.
Обновлено в 09:46
Происшествия

ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы

Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Спорт

Тарасова и Морозов завоевали серебро на ЧМ по фигурному катанию

Третье место заняли Наталья Забияко/Александр Энберт – 217,98. Морозова и Тарасов лидировали после короткой программы.
Обновлено в 01:24
Происшествия

На химическом заводе в Китае произошел взрыв

Обновлено в 05:52
Армия и оружие

Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 20:57
Шоу-бизнес

Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону

Помощники звезды вызвали ей скорую помощь, но худшие опасения не подтвердились. Врачи не стали забирать Лолиту в больницу.
Обновлено в 16:26
Единоборства

Стала известна дата следующего боя Нурмагомедова

Стало известно, когда чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой.
Обновлено в 13:57
Общество

Россияне останутся без огородов на майские праздники

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку

Замминистра Минэкономразивтия Оксана Тарасенко сообщила, что глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку.
Обновлено в 16:53
Наука

Генетический анализ указал настоящую «колыбель человечества»

Ученые при помощи генетического анализа нашли истинную «колыбель человечества».
Обновлено в 05:16
Армия и оружие

Стало известно, когда состоится первый полет Ил-112В

Первый полет Ил-112В будет сопровождать Ан-26 – экипаж сверит параметры работы различных систем, находясь на той же скорости и высоте, что и новый военно-транспортный самолет.
Обновлено в 07:53
Финансы

Инвесторы снова потянулись на развивающиеся рынки

Инвесторы рассчитывают на хорошие прибыли, решив, что распродажа активов развивающихся рынков прошлым летом была связана с отдельными проблемами в Турции и Аргентине, а не с более глобальными проблемами.
Обновлено в 15:35
Армия и оружие

США потратят на «лучший в мире танк» ещё 6 млрд

Как сообщил американский президент Дональд Трамп в ходе визита на танкостроительный завод LATP в городе Лайма штата Огайо, на усовершенствование и модификацию танка M1 Abrams в ближайшие три года будет выделено шесть миллиардов долларов, что почти в два раза больше, чем администрация Барака Обамы потратила на танки за восемь лет.
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Политика

Норкин выгнал из студии украинского политолога

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин во время эфира выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 16:44
Финансы

Минфин РФ разместил 16-летние евробонды на 3 млрд долларов

Минфин РФ официально объявил об итогах размещения суверенных еврооблигаций: министерство в четверг разместило новый 16-летний выпуск евробондов на 3 млрд долларов с доходностью 5,1% и доразместило выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие

Курдские ополченцы заявили о падении последнего оплота ИГ в Сирии

Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) объявили в четверг об успешном завершении штурма населенного пункта Багуз, который считался последним оплотом ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, передает агентство EFE.
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Ученые: у первоскитных солнечных батарей есть слабые места

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Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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