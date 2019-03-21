«Реал» может приобрести Фелипе Андерсона у «Вест Хэма»Матч ТВ 09:04

«Реал» летом может переключиться на покупку полузащитника «Вест Хэма» Фелипе Андерсона, если мадридцам не удастся приобрести Эдена Азара. По информации СМИ, «Челси» уже отклонил предложение «Реала» по Азару в размере порядка 60 миллионов фунтов.

«Реал» может приобрести Фелипе Андерсона у «Вест Хэма»

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