Футбол
«Реал» может потратить на трансферы €500 млнГазета.Ru 28 марта в 07:32
Мадридский "Реал" готовится потратить 500 миллионов евро на новых футболистов в летнее трансферное окно, сообщает L. В приоритетах для клуба покупка форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе, хавбека "Челси" Эдена Азара и полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Культура
Пореченкову присвоили звание народного артиста РФ
Обновлено вчера в 07:06
Авто
В сериале «Новый папа» роль папамобиля исполнит УАЗ
В "Новом папе" главную роль сыграет Джон Малкович. Премьера запланирована на ноябрь 2019 года.
Обновлено вчера в 03:23
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
Часть стены жилого многоквартирного дома обрушилась в Саратове
Часть кирпичной стены многоквартирного четырёхэтажного жилого дома обрушилась в Саратове.
Обновлено в 06:29
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Происшествия
Мужчина упал с высоты на машину актера Виктора Супруна
Обновлено в 02:36
Спорт
Биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на ЧР
Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования в рамках чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя
В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
Обновлено в 04:47
Общество
Австралийский дипломат поведал о «магической роли» Москвы
Март и Москва "играют магическую роль" в жизни покидающего Россию посла Австралии Петера Теша.
Обновлено в 06:09
Наука
Редких светящихся жаб обнаружили в Бразилии
Ученые из университета Нью-Йорка обнаружили в бразильских лесах жаб, скелет которых издает свечение под действием ультрафиолета.
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Климатолог рассказал о причинах высоких темпов потепления в России
Потепление в России идет быстрее среднемировых темпов из-за близости к Арктике, заявил РИА Новости руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Ил-112В успешно совершил первый полет
Новый военно-транспортный самолет Ил-112В, построенный в рамках контракта с Минобороны России, завершил свой первый полет.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Наука
Собаки могут распознавать эпилептические припадки по запаху
Обновлено вчера в 07:03
Технологии
VisionLabs стала лучшей в области распознавания лиц
Технология Liveness входящей в экосистему Сбербанка организации VisionLabs одержала победу в конкурсе, который прошел в рамках крупнейшей международной конференции по компьютерному зрению CVPR-2019, проинформировало издание Newsnn.ru.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Эрдоган заявил о намерении Турции решить сирийский вопрос «на поле»
Турция намерена решать сирийский вопрос "на поле", а не за столом переговоров, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Каноистка из Португалии родила в коме
В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Американский беспилотник заметили у берегов Крыма
Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk совершил 29 марта разведывательный полет вблизи Крыма.
Обновлено в 00:26
Общество
«Год без мигрантов» в Якутии не коснется граждан Киргизии
«Установить на 2019 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Саха (Якутия), иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности», — сказано в документе.
Обновлено 28 марта в 08:30
Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного
Муслим Джамбеков, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом в Москве, доставлен сотрудниками полиции в столицу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:34
Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
В США не исключают удар по России в ответ на нападение Китая
В США не исключают возможности нанесения удара по России в случае нападения Китая при помощи новой крылатой ракеты, замаскированной под грузовой контейнер.
Обновлено вчера в 01:31
Футбол
«Енисей» и «Рубин» разошлись миром в матче РПЛ
"Енисей" и "Рубин" сыграли вничью в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:39
Политика
Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине
Украинский шоумен Владимир Зеленский возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Стало известно о пострадавших в смертельном ДТП на Невском проспекте
Стало известно о состоянии пострадавших в смертельном ДТП на Невском проспекте.
Обновлено в 05:22
Политика
Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле
Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено вчера в 20:54
Авто
Новая марка NeuWai удивит инжинирингом
«NeuWai — это больше, чем просто новая марка, — говорит генеральный директор Songuo Motors Тим Шин — она привносит в автомобильную промышленность новую бизнес-модель, новые материалы и новую производственную стратегию».
Обновлено вчера в 05:36
Политика
Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского
Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Общество
Ночной шторм в Архангельске снес светофоры, заборы и ЛЭП
Ночью с 29 на 30 марта в Архангельске и Северодвинске прошел сильный шторм. Скорость ветра достигала 20 метров в секунду.
Обновлено в 06:30