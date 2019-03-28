Футбол
«Реал» намерен потратить €500 млн на трансферы Мбаппе, Азара и ПогбаRT на русском 28 марта в 08:31
Летом руководство мадридского «Реала» намерено выделить €500 млн на приобретение новых футболистов. По данным СМИ, в сферу интересов клуба входят полузащитник «Челси» Эден Азар, хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.
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