Футбол

«Реал» намерен потратить €500 млн на трансферы Мбаппе, Азара и ПогбаRT на русском 28 марта в 08:31

Летом руководство мадридского «Реала» намерено выделить €500 млн на приобретение новых футболистов. По данным СМИ, в сферу интересов клуба входят полузащитник «Челси» Эден Азар, хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Реал» выделит 145 млн евро на покупку Погба

Евро-футбол.ру04:06

«Реал Мадрид» потратит летом на трансферы €500 млн

Газета.Ruвчера в 11:11

L’Équipe: летом Зидан получит 500 млн евро на трансферы

Eurosport.ru28 марта в 03:40

Зидану выделят сотни миллионов евро на новых футболистов

Lenta.ru28 марта в 08:04

СМИ: Летом «Реал» потратит на трансферы 500 миллионов евро

Матч ТВ28 марта в 07:02

СМИ: «Реал» потратит 500 миллионов на трансферы

Спорт-Экспресс28 марта в 06:46

Трансферы «Реала» 2019: Азар, Погба, Мбаппе

Чемпионатвчера в 10:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Гаджеты

Sony закрывает мобильное подразделение

Корпорация Sony объявила о том, что планирует объединить три ранее независимых подразделения в одно.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово

Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

В Краснодаре горит мебельный склад

Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
Политика

Песков: Трамп пока не запрашивал телефонный разговор с Путиным

Москва не получала запросов Вашингтона на проведение телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для обсуждения ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 07:32
Политика

Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах

Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес

Анастасия и Юлиан поженились, сообщил Андрей Малахов

Звезды российской эстрады 90-х годов Анастасия и Юлиан поженились. Об этом в сториз в своем инстаграме сообщил Андрей Малахов.
Обновлено в 07:14
Экономика

Новак: кабмин выделит 250 млрд рублей на электросетевую инфраструктуру

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что правительство выделит не менее 250 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета Ту-204-300

Обновлено в 08:14
Происшествия

Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео

ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:15
Наука

Собаки могут распознавать эпилептические припадки по запаху

Обновлено вчера в 07:03
Футбол

Месси восстановился от травмы и готов сыграть с «Эспаньолом»

Обновлено в 07:24
Происшествия

Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Обновлено в 02:38
Политика

Спикер Госдепа США Хезер Науэрт покинула пост

Хезер Науэрт покинула должность официального представителя Госдепартамента США после двух лет работы.
Обновлено в 00:55
Кино

Мгалоблишвили похоронят 30 марта в тбилисском пантеоне

Актера Нодара Мгалоблишвили, который умер 26 марта в возрасте 87 лет, похоронят 30 марта на "Новом пантеоне" в Тбилиси.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Обновлено вчера в 02:47
Музыка

Клип Rammstein с узниками концлагеря вызвал возмущение в Германии

Обновлено 28 марта в 14:19
Происшествия

Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии

Обновлено в 05:22
Экономика

Назван срок перехода транспорта на электронные паспорта

Переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС) состоится в ноябре 2019 года, сообщил замминистра промышленности и торговли России Александр Морозов в ходе Красноярского экономического форума в субботу, 30 марта.
Обновлено в 06:23
Экономика

Минпромторг хочет отменить обязательные техоперации для локализации автопроизводства в РФ

Минпромторг хочет отменить обязательные техоперации для локализации автоконцернами производства в России, рассказал замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов на сессии по развитию автопрома в рамках Красноярского экономического форума.
Обновлено в 06:19
Общество

Климатолог рассказал о причинах высоких темпов потепления в России

Потепление в России идет быстрее среднемировых темпов из-за близости к Арктике, заявил РИА Новости руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
Обновлено в 05:56
Экономика

Правила зачисления зарплаты в России могут измениться

Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено в 00:02
Технологии

VisionLabs стала лучшей в области распознавания лиц

Технология Liveness входящей в экосистему Сбербанка организации VisionLabs одержала победу в конкурсе, который прошел в рамках крупнейшей международной конференции по компьютерному зрению CVPR-2019, проинформировало издание Newsnn.ru.
Обновлено вчера в 14:22
Футбол

«Енисей» в меньшинстве сыграл с «Рубином» вничью в РПЛ

Обновлено в 07:43
Наука

Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры

Изучение спутниковых снимков позволило прийти к выводу, что суммарная площадь загрязненного стройкой водоема достигла 1,2 тысячи кв.км. В то же время прямой шлейф от поднятых донных осадков от намыва превысил 262 кв.км. В заметной степени ухудшилось и состояние фитопланктона, на котором находится искусственный остров.
Обновлено вчера в 11:51
Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Футбол

«Чертаново» на выезде переиграло «Сибирь»

Новосибирская «Сибирь» на своем поле уступила «Чертаново» в матче 29-го тура ФНЛ.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие

Американский беспилотник заметили у берегов Крыма

Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk совершил 29 марта разведывательный полет вблизи Крыма.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие

Новый самолет Ил-112В совершил первый полет

Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Спорт

Логинов победил в гонке преследования на чемпионате России

Александр Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Обновлено в 05:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное