Футбол

«Реал» может подписать Пьянича вместо Погба или ЭриксенаЕженедельник Футбол 10:45

Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан, по информации испанских СМИ, одобрил переход Пьянича в том случае, если «Реал» не сможет купить Погба или Эриксена. Боснийца к тому же высоко оценивает директор мадридского клуба Хосе Анхель Санчес.
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Пьянич может перейти в «Реал»

Евро-футбол.ру12:08

«Реал» рассматривает кандидатуру Пьянича, как альтернативу Погба и Эриксену

Советский спорт12:07

«Реал» может подписать Пьянича, если не получится купить Погба или Эриксена

Sports.ru09:44

«Реал» может приобрести Пьянича

Матч ТВ10:49

СМИ: Пьянич может перейти в «Реал»

Спорт-Экспресс10:08

«Реал» может подписать Пьянича вместо Погба или Эриксена

Еженедельник Футбол10:45

Пьянич может перейти в «Реал»

Soccer.ru10:56
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В Липецке закрыли четыре городских пляжа

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Рамос выразил соболезнования в связи со смертью Рейеса

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Политика

Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече

Обновлено в 11:01
Происшествия

Суд арестовал двух следователей СК и адвоката по делу о взятке

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«Млада Болеслав» победила «Баник» из Остравы в решающем матче за путевку в Лигу Европы на следующий сезон от чемпионата Чехии — 1:0. Единственный мяч на 12-й минуте забил российский нападающий Николай Комличенко.
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Пожар на месте столкновения пассажирского поезда с грузовой автоцистерной в Адыгее полностью ликвидирован, задержано движение двух пассажирских поездов, в которых находятся свыше 340 пассажиров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Общество

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Политика

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Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
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Xiaomi разрабатывает смартфон с подэкранной камерой

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В Забайкальском крае на станции Куэнга Могочинского района с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда, пишет Газета.ру.
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