Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан, по информации испанских СМИ, одобрил переход Пьянича в том случае, если «Реал» не сможет купить Погба или Эриксена. Боснийца к тому же высоко оценивает директор мадридского клуба Хосе Анхель Санчес.

«Реал» может подписать Пьянича вместо Погба или Эриксена

Общество Власти Саратова отменили первые смены в детских лагерях из-за вируса Власти Саратова отменили заезды детей в первые смены в летние оздоровительные лагеря из-за высокой угрозы заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в лесах вокруг города, сообщила в субботу председатель городского комитета по образованию Лариса Ревуцкая.

Общество Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность «Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.

Космос Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.

Происшествия СК опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области Появилось видео задержания депутата Ивановской областной думы, бывшего губернатора области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.

Общество Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.

Происшествия В Дзержинске потушили пожар на оборонном заводе Пожарным удалось справиться с возгоранием на оборонном заводе "Кристалл" в городе Дзержинске, где в субботу произошел взрыв.

Происшествия В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов В Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в пешеходов, пострадали три человека.

Здоровье В Липецке закрыли четыре городских пляжа Вода на всех четырех пляжах небезопасна для купающихся Начало купального сезона в Липецке отложено – вода на главных городских пляжах не соответствует нормам СанПин, сообщили в городской администрации.

Футбол Рамос выразил соболезнования в связи со смертью Рейеса Хосе Антонио Рейес трижды выигрывал Лигу Европы в составе Севильи, становился чемпионом Испании в составе мадридского Реала, выигрывал английскую премьер-лигу с лондонским Арсеналом, в составе Атлетико дважды выигрывал Лигу Европы и однажды - Суперкубок УЕФА.

Происшествия Суд арестовал двух следователей СК и адвоката по делу о взятке Как ранее сообщила официальный представитель ГСУ СК Москвы, указанные должностные лица следственного подразделения СК РФ вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки в размере 1 миллиона рублей от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов.

Футбол Гол новичка сборной России вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы «Млада Болеслав» победила «Баник» из Остравы в решающем матче за путевку в Лигу Европы на следующий сезон от чемпионата Чехии — 1:0. Единственный мяч на 12-й минуте забил российский нападающий Николай Комличенко.

Происшествия Пожар на месте столкновения поезда и грузовика в Адыгее потушен Пожар на месте столкновения пассажирского поезда с грузовой автоцистерной в Адыгее полностью ликвидирован, задержано движение двух пассажирских поездов, в которых находятся свыше 340 пассажиров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Футбол «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» определят победителя Лиги чемпионов Сегодня, 1 июня, в Мадриде пройдет финал Лиги чемпионов сезона-2018/19, в котором сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Общество Супрун заявила, что на Украине к 2020 году закроются все детдома Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун сообщила, что правительство начало менять систему поддержки сирот и с 2020 года детей перестанут отдавать в дома ребенка.

Политика У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".

Футбол Васильев высказался о будущем Головина Бывший вице-президент французского клуба «Монако» Вадим Васильев высказал мнение о перспективах российского полузащитника Александра Головина в Европе.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Общество Специалисты назвали простой способ похудения без чувства голода Ученые из Кембриджского университета выяснили, что для того, чтобы похудеть необходимо создать дефицит калорий.

Экономика Россияне стали тратить на бесплатные госуслуги в три раза больше Подорожание формально бесплатных государственных услуг на 12% привело к тому, что россияне заплатили за все тот же объем оказанных им госуслуг на 843 млрд рублей больше, чем год назад.

Авто Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.

Шоу-бизнес Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона Снимок с торжества разместила в Instagram директор и худрук театра Надежда Бабкина, тоже поздравившая Королеву.

Происшествия ЧП в Забайкалье: С рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда В Забайкальском крае на станции Куэнга Могочинского района с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда, пишет Газета.ру.

Политика ВМС США подтвердили просьбу скрыть от Трампа эсминец McCain Военно-морские силы США подтвердили, что получили просьбу скрыть от президента Дональда Трампа корабль John S. McCain во время визита политика в Японию.