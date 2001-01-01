Футбол

«Реал» может подписать Пьянича вместо Погба или ЭриксенаЕженедельник Футбол 10:45

Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан, по информации испанских СМИ, одобрил переход Пьянича в том случае, если «Реал» не сможет купить Погба или Эриксена. Боснийца к тому же высоко оценивает директор мадридского клуба Хосе Анхель Санчес.
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Пьянич может перейти в «Реал»

Soccer.ru10:56

«Реал» может подписать Пьянича вместо Погба или Эриксена

Еженедельник Футбол10:45

СМИ: Пьянич может перейти в «Реал»

Спорт-Экспресс10:08

«Реал» может приобрести Пьянича

Матч ТВ10:49

«Реал» может подписать Пьянича, если не получится купить Погба или Эриксена

Sports.ru09:44
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