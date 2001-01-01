Футбол
«Реал» может подписать Пьянича вместо Погба или ЭриксенаЕженедельник Футбол 10:45
Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан, по информации испанских СМИ, одобрил переход Пьянича в том случае, если «Реал» не сможет купить Погба или Эриксена. Боснийца к тому же высоко оценивает директор мадридского клуба Хосе Анхель Санчес.
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