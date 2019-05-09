Футбол

«Реал» может перевести Бэйла в дубльЕвро-футбол.ру 12:32

Вингер Гарет Бэйл может провести остаток нынешнего сезона в дубле "Реала", сообщает The Sun. "Сливочные" рассчитывают, что Бэйл покинет команду по окончании сезона.
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СМИ: «Реал» угрожает Бэйлу переводом в дубль

Матч ТВ14:36

«Реал» готов перевести Бэйла в дубль

Газета.Ru13:11

«Реал» готов перевести Бэйла в дубль

Чемпионат11:45

СМИ: «Реал» намерен заставить Бэйла уйти

RT на русском12:00

СМИ: «Реал» отправит Бэйла в дубль

Спорт-Экспресс11:57

«Реал» давит на Бейла, чтобы тот покинул клуб

Нева Спорт12:12

«Реал» угрожает Бэйлу переводом в дубль. Игрок не хочет уходить

Sport.ru11:58
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Происшествия

Венедиктов подтвердил смерть Сергея Доренко

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Политика

Трамп разочаровался в стратегии Болтона по смене власти в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение правильность американской стратегии в Венесуэле, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов SSJ-100 с диспетчерами

Обновлено 07 мая в 14:57
Происшествия

Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве

В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Политика

ЕЭС пригрозил Сербии судом из-за строительства «Турецкого потока»

Европейское энергетическое сообщество (ЕЭС) может подать в суд на Сербию из-за невыполнения ею условий по строительству участка газопровода «Турецкий поток».
Обновлено в 10:15
Футбол

Летом «Барселону» покинут до десяти футболистов

Самое главное - "Барселона" намерена продать Филиппе Коутинью. Бразилец перешел в нынешний клуб зимой 2018 года за 160 миллионов евро.
Обновлено в 13:13
Авто

Цены на новые автомобили в России продолжают расти

Специалисты зафиксировали в мае изменение цен на 2 модели премиальных брендов и одну — из массового сегмента.
Обновлено в 07:01
Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие

В Донбассе уничтожили сжигавшего одесситов в Доме профсоюзов боевика

"В своих интервью Козьма не скрывал того, что участвовал в поджоге Дома профсоюзов и даже гордился этим", - заявил Безсонов.
Обновлено в 05:08
Общество

Проглотивший осу кот покорил соцсети

В Сети набирает популярность фотография сиамского кота по кличке Кико, проглотившего осу и опухшего от аллергии.
Обновлено в 12:55
Хоккей

Таварес пропустит ЧМ-2019 из-за травмы

Нападающий сборной Канады Джон Таварес пропустит чемпионат мира-2019.
Обновлено в 12:19
Авто

Компания BMW представила тизер нового BMW M8

В Интернете разместили новые тизеры обновленного купе BMW M8. Баварский автомобиль вскоре будет показан общественности.
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева призналась, что ее бесят сравнения с Ольгой Бузовой

Очередной известной персоной, которая «прошлась» по Бузовой стала Настя Ивлеева, бывшая ведущая «Орла и решки», возмутившаяся в эфире своего авторского шоу тем, что ее постоянно сравнивают с Ольгой, это ее откровенно «бесит».
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие

РФ планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М

Обновлено вчера в 21:56
Хоккей

Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе

Игроки сборной России посетили мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне в Братиславе и возложили цветы, отдав дань памяти.
Обновлено в 05:03
Футбол

6 игроков «Ливерпуля» попали в команду недели Лиги чемпионов

УЕФА представил команду недели по итогам ответных матчей полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:44
Общество

В Подмосковье ветер повалил более 40 деревьев

Ветер повалил в Подмосковье более 40 деревьев. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:14
Финансы

ЦБ начнет скупать доллары по ₽19,5 млрд в день. Это плохо для рубля

Последний начнет активно скупать доллары: с 14 мая по 6 июня российский ЦБ будет тратить на это по ₽19,5 млрд в день, подсчитали в Reuters.
Обновлено вчера в 09:58
Политика

Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Гаджеты

Компания Eewrite выпустила первый планшет Epad X с двумя экранами

Обновлено в 04:35
Происшествия

14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском судне

Обновлено вчера в 19:01
Политика

США арестовали судно КНДР за нарушение режима санкций

Минсюст указывает, что, вопреки санкциям Совета Безопасности ООН, судно использовалось для незаконной перевозки угля из Северной Кореи и доставки в КНДР тяжелого машинного оборудования, расчеты проводились в долларах «через ничего не подозревавшие американские банки».
Обновлено в 14:51
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарности

Напомним, что в 2015 году Верховная Рада Украины переименовала праздник, так в этой стране официально нет «Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», теперь праздник называется «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».
Обновлено в 05:30
Политика

Трамп не считает Россию врагом и хочет поладить с ней

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и хочет наладить отношения с Москвой и Китаем.
Обновлено в 13:49
Футбол

Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ

Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Никита Ефремов закрутил роман с ведущей «Орла и Решки» Марией Иваковой

Звезд узнали зрители, которые также пришли на спортивное мероприятие: они-то и поделились подробностями свидания Ефремова и Иваковой с журналистами.
Обновлено вчера в 12:55
Наука

Учёные нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши

Палеонтологи из Китайской Народной Республики обнаружили на территории провинции Ляонин останки нового рода и вида динозавров из семейства скансориоптеригидов.
Обновлено в 03:32
Политика

Журналисты рассказали о меню на приёме в Кремле в честь Дня Победы

На десерт подавали ягодный купол с мороженым «Медовик». Перед приглашёнными с торжественной речью выступил президент Владимир Путин.
Обновлено в 13:24
Общество

Воздушная часть парада Победы отменена

Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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