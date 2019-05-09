Футбол
«Реал» может перевести Бэйла в дубльЕвро-футбол.ру 12:32
Если вингер откажется переходить в другой клуб, его отправят в дубль. В этом сезоне Бэйл провёл 42 матча, забил 14 мячей и сделал шесть голевых передач.
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Происшествия
Умер Сергей Доренко, сообщили СМИ
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно
Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Обновлено в 10:50
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Группа независимых художников представила собственные рендеры данной модели в кузове универсала и рассказала о своем видении этого авто.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес
Дочь Кафельникова села за руль с бутылкой алкоголя в руке
Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, села за руль автомобиля с бутылкой алкоголя в руках.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
Росгвардия начала перевооружение на автоматы Калашникова новой серии
Строевые части Росгвардии начали перевооружение на автоматы Калашникова АК-200 и укороченные автоматы АК-205 калибра 5,45 мм, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:01
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и стал вторым финалистом Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" выиграл гостевой матч 1/2 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" и впервые в истории пробился в финал турнира.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка»
Полиция в Киеве задержала организатора акции "Никто не забыт, ничто не забыто" Елену Бережную, сообщает украинское издание "Вести".
Обновлено в 05:10
Гаджеты
Samsung представил 64-мегапиксельный датчик камеры
Как пишут специализированные издания, 64-мегапиксельный сенсор ISOCELL Bright GW1 получил технологию Tetracell для группировки четырех пикселей в один.
Обновлено в 09:15
Политика
Мэр Харькова потребовал вернуть проспекту имя Жукова
Харьковский градоначальник потребовал вернуть историческое название проспекту Жукова.
Обновлено в 09:51
Общество
Миллионное шествие «Бессмертного полка» началось в Петербурге
В Санкт-Петербурге ожидается более миллиона участников «Бессмертного полка».
Обновлено в 08:04
Авто
В России падают продажи дизельных легковых автомобилей
Обновлено в 00:20
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Авто
Hyundai готовит удешевленный Santro за 330 000 рублей
Бюджетный хэтчбек Hyundai Santro, новое поколение которого дебютировало в ноябре 2018 года, получит удешевленную версию стоимостью 350 000 рупий (330 тысяч рублей).
Обновлено в 02:20
Транспорт
На желтой ветке московского метро произошел сбой
В движении поездов на Солнцевской линии Московского метрополитена вечером в четверг, 9 мая, произошел сбой в движении поездов.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Полицейские задержали участницу Pussy Riot
Участник группы Pussy Riot Пётр Верзилов сообщил, что его коллега Вероника Никульшина задержана в центре Москвы.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
ДТП с участием около 10 машин произошло в Подмосковье
Обновлено в 12:57
Происшествия
Футболисты Мамаев и Кокорин получили реальные тюремные сроки
Адвокаты бывших игроков Сборной России уже сообщили, что с приговором суда не согласны и будут подавать апелляцию.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины
«Присвоить звание «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая звезда» Василию Грицаку — председателю Службы безопасности Украины», — говорится в тексте указа.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:59
Политика
«Ночные волки. Донбасс» достигли Берлина с флагами ДНР и ЛНР
Впереди мотоциклистов ждет долгая дорога домой на своих байках. Однако заканчивать на этом участники клуба не планируют.
Обновлено в 09:07
Общество
По Нижнему Тагилу после парада Победы провезли «фашиста» в клетке
По центру Нижнего Тагила по окончании парада Победы и шествия «Бессмертного полка» провезли в клетке человека, одетого в форму, похожую на форму военнослужащих нацистской Германии.
Обновлено в 13:39
Теннис
Федерер одержал 1200-ю победу в карьере
Обновлено в 12:36
Политика
Лидер венгерской партии заявил о поддержке автономии Закарпатья
Лидер венгерской правой партии "Йоббик" Томаш Шнайдер посетил с частным визитом Береговский район Закарпатской области.
Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес
Певица Оксана Яковлева поздравила россиян с 9 Мая танцем на шесте в одних трусах
Яковлева в пилотке, гимнастерке и трусах эротично исполнила танец на шесте под композицию «Смуглянка» Якова Шведова.
Обновлено в 13:02
Общество
На Екатеринбург обрушился ливень с градом
В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом.
Обновлено в 10:40
Авто
BMW опубликовала тизер нового M8
Еще 27 мая 2017 года BMW впервые опубликовала изображения части M8, что сделало рекламу модели одной из самых затяжных за всю историю автомобилестроения.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Серфер погиб после нападения акулы возле острова Реюньон
Обновлено в 12:53
Культура
Мединский не следит за ситуацией вокруг шоу «Голос. Дети»
Более половины зрителей оказали свою поддержку дочери российской певицы Алсу. Второе место на шоу занял Ержан Максим.
Обновлено в 09:50
Политика
Зеленский назвал 9 мая «Днем благодарения»
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали своего первенца жителям королевства
Стоит отметить, что ранее Маркл не хотела показывать публике своего ребенка, но потом, видимо, ее переубедили, объяснив, что члена королевской семьи, согласно традиции, надо обязательно показать жителям королевства.
Обновлено вчера в 15:12