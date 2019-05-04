«Реал» может отдать за Погба €185 млнNews.ru 07:55

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» может продать французского полузащитника Поля Погба. Как сообщает Daily Mail, продажа игрока может состояться в случае предложения не менее €185 млн.

Политика В Раде назвали 28 мая «комфортной» датой для инаугурации Зеленского Главы фракций и депутатских групп Верховной рады считают, что инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться 28 мая, сообщил глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь.

Происшествия Появилось видео ДТП с гибелью комиков Stand Up Сразу два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии в Краснодарском крае.

Происшествия Лодка с шестью пассажирами опрокинулась в Иркутской области В Иркутской области на реке Ангаре произошло опрокидывание металлической моторной лодки с шестью пассажирами, пятеро из них спасены.

Футбол Семак: «Зениту» удалось переломить ход матча Напомним, матч завершился со счетом 1:1, на гол грозненцев в концовке ответил выстрелом Себастьян Дриусси.

Авто Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.

Футбол «Тоттенхэм» вдевятером проиграл «Борнмуту» «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Борнмута» в выездном матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

Происшествия Советский корабль БО-224 обнаружили на дне Баренцева моря «Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC», — заявил он.

Экономика Россию объявили мировым лидером по закупкам золота в 2019 году Всего же центральные банки мира приобрели в I квартале 2019 года рекордное за последние шесть лет количество золота — 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Хоккей Тренер сборной РФ по хоккею назвал проблему игроков из НХЛ Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал выступление за национальную команду игроков клубов Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.

Энергетика «Чистая» нефть из России добралась до белорусского НПЗ «Чистая» нефть из России поступила по трубопроводу «Дружба» на узел учета Мозырского НПЗ в Белоруссии.

Культура В «Союзмультфильме» рассказали, почему у Чебурашки нет хвоста Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о том, что кукла Чебурашки создавалась довольно долго, а длинный хвост необычного зверька было решено убрать непосредственно перед съемками мультфильма, передает РИА Новости.

Политика Поклонская рассказала, что «врагам» Крыма не нравится на полуострове Хыдырлез – древний тюркский праздник земледелия, посвященный завершению весенних полевых работ и отгона скота на летние пастбища.

Происшествия На химзаводе в Иллинойсе произошел взрыв Взрыв прогремел на химическом заводе в городе Уокиган в округе Лейк штата Иллинойс.

Армия и оружие Радикалы из сектора Газа запустили по Израилю более 200 ракет за день Радикалы из сектора Газа с утра субботы запустили по Израилю не менее 200 ракет, десятки из них были перехвачены системой ПВО.

Здоровье Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.

Происшествия Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.

Происшествия В аэропорту Махачкалы задержали участника ИГ В аэропорту Махачкалы задержали жителя Дагестана Бийсолтана Джамалова, который более двух лет воевал в Сирии на стороне боевиков.

Авто Chevrolet показал обновленный Camaro Компания Chevrolet представила обновленный спорткар Camaro 2020 модельного года.

Политика Очереди за российскими паспортами в Донецке сняли на видео Жители Донецка выстроились в очередь перед зданием миграционной службы, где подают документы на получение российского гражданства.

Политика На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко На Украине и за рубежом создана группа квалифицированных специалистов, которые будут заниматься вопросами привлечения к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения, заявила в эфире телеканала Newsone заместитель главного редактора портала strana.ua Светлана Крюкова.