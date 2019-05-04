Футбол
«Реал» может отдать за Погба €185 млнNews.ru 07:55
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» может продать французского полузащитника Поля Погба. Как сообщает Daily Mail, продажа игрока может состояться в случае предложения не менее €185 млн.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:31, Ашберн
Кино
В Крыму приступили к съемкам продолжения «Гардемаринов»
Съемки фильма Светланы Дружининой «Гардемарины - 4» стартовали в Крыму.
Обновлено в 01:20
Общество
В МЧС напомнили порядок действий при разбитом градуснике
В МЧС напомнили, что нужно делать, если разбился градусник.
Обновлено в 05:39
Политика
В Раде назвали 28 мая «комфортной» датой для инаугурации Зеленского
Главы фракций и депутатских групп Верховной рады считают, что инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться 28 мая, сообщил глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Появилось видео ДТП с гибелью комиков Stand Up
Сразу два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии в Краснодарском крае.
Обновлено в 11:33
Общество
В Женеве прошла акция «Бессмертный полк»
В Женеве в субботу прошла акция "Бессмертный полк".
Обновлено в 10:43
Происшествия
Лодка с шестью пассажирами опрокинулась в Иркутской области
В Иркутской области на реке Ангаре произошло опрокидывание металлической моторной лодки с шестью пассажирами, пятеро из них спасены.
Обновлено в 11:38
Футбол
Семак: «Зениту» удалось переломить ход матча
Напомним, матч завершился со счетом 1:1, на гол грозненцев в концовке ответил выстрелом Себастьян Дриусси.
Обновлено в 11:56
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Футбол
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
Обновлено в 09:05
Футбол
«Тоттенхэм» вдевятером проиграл «Борнмуту»
«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Борнмута» в выездном матче 37-го тура английской Премьер-лиги.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Советский корабль БО-224 обнаружили на дне Баренцева моря
«Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC», — заявил он.
Обновлено в 10:28
Экономика
Россию объявили мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Всего же центральные банки мира приобрели в I квартале 2019 года рекордное за последние шесть лет количество золота — 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 00:25
Хоккей
Тренер сборной РФ по хоккею назвал проблему игроков из НХЛ
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал выступление за национальную команду игроков клубов Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Венесуэле разбился военный вертолет
Обновлено в 11:56
Энергетика
«Чистая» нефть из России добралась до белорусского НПЗ
«Чистая» нефть из России поступила по трубопроводу «Дружба» на узел учета Мозырского НПЗ в Белоруссии.
Обновлено в 12:12
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали, почему у Чебурашки нет хвоста
Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о том, что кукла Чебурашки создавалась довольно долго, а длинный хвост необычного зверька было решено убрать непосредственно перед съемками мультфильма, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:09
Политика
Поклонская рассказала, что «врагам» Крыма не нравится на полуострове
Хыдырлез – древний тюркский праздник земледелия, посвященный завершению весенних полевых работ и отгона скота на летние пастбища.
Обновлено в 06:48
Происшествия
На химзаводе в Иллинойсе произошел взрыв
Взрыв прогремел на химическом заводе в городе Уокиган в округе Лейк штата Иллинойс.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Радикалы из сектора Газа запустили по Израилю более 200 ракет за день
Радикалы из сектора Газа с утра субботы запустили по Израилю не менее 200 ракет, десятки из них были перехвачены системой ПВО.
Обновлено в 11:40
Здоровье
Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка
Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Москве пожарные спасли Алешкинский лес
Обновлено в 11:45
Происшествия
В аэропорту Махачкалы задержали участника ИГ
В аэропорту Махачкалы задержали жителя Дагестана Бийсолтана Джамалова, который более двух лет воевал в Сирии на стороне боевиков.
Обновлено в 11:24
Авто
Chevrolet показал обновленный Camaro
Компания Chevrolet представила обновленный спорткар Camaro 2020 модельного года.
Обновлено вчера в 08:25
Политика
Очереди за российскими паспортами в Донецке сняли на видео
Жители Донецка выстроились в очередь перед зданием миграционной службы, где подают документы на получение российского гражданства.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко
На Украине и за рубежом создана группа квалифицированных специалистов, которые будут заниматься вопросами привлечения к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения, заявила в эфире телеканала Newsone заместитель главного редактора портала strana.ua Светлана Крюкова.
Обновлено в 07:56
Общество
Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики
Нижегородец Андрей Репин обратил внимание на то, что на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City», которая состоялась 3 мая в Богородском районе, заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Курчанинов был одет в куртку армейского образца с нашивкой на рукаве, которая очень похожа на эмблему дивизии Верхмахта «Эдельвейс».
Обновлено в 07:45