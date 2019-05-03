«Реал» может объявить о трансфере Азара уже в маеСоветский спорт 08:08

Если же Челси пройдет Айнтрахт и выйдет в финал Лиги Европы, то новость о переходе полузащитника вряд ли появиться раньше 29 мая, когда в Баку определится победитель турнира. Добавим, что Реал и Челси продолжают согласовывать стоимость трансфера.

«Реал» может объявить о трансфере Азара уже в мае

Спорт день за днем

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