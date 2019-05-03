«Реал» может объявить о переходе Азара в маеНева Спорт 03:45

В случае, если «Челси» по сумме двух встреч проиграет «Айнтрахту» и не выйдет в финал Лиги Европы, о переходе Азара в «Реал» может быть объявлено уже 12 мая. Если же лондонцы сыграют в финале, о договорённости по бельгийцу объявят в конце месяца.

«Реал» может объявить о переходе Азара в мае

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