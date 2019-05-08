Футбол
«Реал» может обменять Хамеса на Неймара с доплатой в € 350 млнЧемпионат 06:49
По данным источника, французский клуб может согласиться продать форварда, если получит за него € 350 млн, а также колумбийского полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса. Хамес, который выступает за «Баварию» на правах аренды, уже сообщил одноклубникам, что может перейти в «ПСЖ».
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