«Реал» может обменять Хамеса на Неймара с доплатой в € 350 млнЧемпионат 06:49

По данным источника, французский клуб может согласиться продать форварда, если получит за него € 350 млн, а также колумбийского полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса. Хамес, который выступает за «Баварию» на правах аренды, уже сообщил одноклубникам, что может перейти в «ПСЖ».

«Реал» может обменять Хамеса на Неймара с доплатой в € 350 млн

Общество В Совфеде предложили разделить длинные праздничные выходные Разделять праздничные "каникулы" предложил первый замглавы экономического комитета нижней палаты парламента Сергей Калашников.

Происшествия Суд постановил уничтожить стул, которым дрался Кокорин Суд в Москве постановил уничтожить стул, которым футболист Александр Кокорин избил чиновника Дениса Пака, пишет "Интерфакс".

Происшествия В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.

Армия и оружие Ковчег с мощами покровителей военных доставили на Черноморский флот Ковчег с частицами мощей святых покровителей российских военных доставлен на Черноморский флот, его принесут во Владимирский собор в Севастополе, сообщает Министерство обороны РФ.

Общество Министр здравоохранения Норвегии посоветовала всем пить, курить и есть мясо Назначенный 3 мая новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг в интервью радиостанции NRK, заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо "столько, сколько хочется".

Происшествия Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае Глава республики Алтая Олег Хорохордин заявил, что спасатели смогли обнаружить тела трех из семи туристов, которые погибли в результате схода лавины в горах.

Гаджеты Опубликованы рендер и видеозапись нового iPhone XR 2019 В Сети появились видеоролик и рендер нового iPhone XR 2019. Такими данными о гаджете, который выйдет осенью, поделился инсайдер OnLeaks.

Культура Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.

Футбол Мамаев и Кокорин смогут выйти на свободу не ранее ноября Бывшие футболисты сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин, предположительно, смогут выйти на свободу не раньше ноября и декабря соответственно.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.

Шоу-бизнес Ксения Собчак перестала следить за собой Ксения Собчак отдыхает в Италии с Константином Богомоловым.

Политика Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.

Происшествия В Москве арестовали двух националистов, готовивших массовые беспорядки Пресненский суд Москвы в среду арестовал до 6 июля двух организаторов националистической группировки - Кирилла Ученова и Даниила Бондаря, которые готовили своих сторонников к совершению преступлений экстремисткой направленности.

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.

Политика Лидер «Океана Эльзы» собрался баллотироваться в Раду Лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подтверждает свои намерения всерьез заняться политикой.

Происшествия В Ижевске врач получил условный срок за изнасилование пациентки В Ижевске врача одной из городских больниц осудили за изнасилование пациентки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Общество Мэр Москвы заработал 7,6 млн рублей в 2018 году Доход мэра Москвы Сергея Собянина за 2018 год составил 7,6 млн рублей.

Здоровье В Пакистане родился ребенок с мозговой грыжей на лице СМИ рассказали историю пакистанского малыша, страдающего энцефалоцеле - мозговой грыжей, растущей у него посреди лица.

Происшествия Основной версией трагедии в Шереметьево стала ошибка пилотов Основной версией трагедии с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) компании «Аэрофлот», жертвами которой стал 41 человек, стали неверные действия пилотов.

Общество Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади Генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершилась на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Футбол «Барселона» покинула арену без сдававшего допинг-тест Месси Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси не покинул стадион "Энфилд Роуд" после ответной полуфинальной встречи Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4) вместе с партнерами по команде, сообщает "Советский спорт".

Политика Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе «Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.

Футбол Почеттино: «„Тоттенхэм“ в сложной ситуации, но еще ничего не решено» Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино пообщался с журналистами перед ответным матчем с "Аяксом" в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.