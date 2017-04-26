Футбол

«Реал» может обменять Хамеса на Неймара с доплатой в € 350 млнЧемпионат 06:49

По данным источника, французский клуб может согласиться продать форварда, если получит за него € 350 млн, а также колумбийского полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса. Хамес, который выступает за «Баварию» на правах аренды, уже сообщил одноклубникам, что может перейти в «ПСЖ».
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«Реал» может обменять Хамеса на Неймара с доплатой в € 350 млн

Чемпионат06:49

«ПСЖ» может обменять Неймара на Хамеса, если получит от «Реала» доплату в 350 миллионов евро

Sportbox.RU07:46

«Реал» может приобрести Неймара в обмен на своего игрока

Газета.Ru06:59

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«Реал» готовит обмен Родригеса на Неймара с доплатой €350 млн

Metaratings07:23
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