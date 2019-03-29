Футбол
«Реал» может купить защитника «Наполи» КулибалиREGNUM 05:38
По информации издания, руководство мадридского клуба попытается приобрести Кулибали в том случае, если команду покинет французский защитник Рафаэль Варан. Отмечается, что тренер «сливочных» Зинедин Зидан лично заинтересован в приглашении 27-летнего сенегальца из «Наполи».
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