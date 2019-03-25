Футбол

«Реал» предложит за Мбаппе рекордную суммуLenta.ru 10:55

Мадридский «Реал» собирается предложить ПСЖ 280 миллионов евро за переход нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает France Football. По информации издания, в ближайшее время сливочные собираются начать переговоры по трансферу футболиста.
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СМИ: Мбаппе может перейти в «Реал» за 280 миллионов евро

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«Реал» готовит трансферную бомбу. 280 миллионов евро за форварда «ПСЖ»

Sport.ru09:13

France Football: «Реал» предложит за Мбаппе 280 млн евро

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