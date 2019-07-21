Футбол
«Реал» может бесплатно отпустить Бэйла в китайский клубProstoProSport 09:53
Накануне, 21 июля, наставник «сливочных» Зинедин Зидан объяснил отсутствие валлийца в матче с «Баварией» его скорым уходом в другую команду. Ранее сообщалось, что «Реал» получил предложение от «Тоттенхэма», который готов вернуть Бэйла за 60 млн евро.
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