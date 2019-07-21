Футбол

«Реал» может бесплатно отпустить Бэйла в китайский клубProstoProSport 09:53

Накануне, 21 июля, наставник «сливочных» Зинедин Зидан объяснил отсутствие валлийца в матче с «Баварией» его скорым уходом в другую команду. Ранее сообщалось, что «Реал» получил предложение от «Тоттенхэма», который готов вернуть Бэйла за 60 млн евро.
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Китайский клуб, претендующий на Бэйла, подписался на игрока в социальных сетях

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«Реал» может бесплатно отпустить Бэйла в китайский клуб

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Китайский клуб готов платить Бэйлу не меньше, чем «Реал»

Нева Спортвчера в 10:40
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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