Футбол
«Реал» может бесплатно отпустить Бэйла в китайский клубProstoProSport 09:53
Накануне, 21 июля, наставник «сливочных» Зинедин Зидан объяснил отсутствие валлийца в матче с «Баварией» его скорым уходом в другую команду. Ранее сообщалось, что «Реал» получил предложение от «Тоттенхэма», который готов вернуть Бэйла за 60 млн евро.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
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Как стало известно ранее, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта «Шереметьево» в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19:00 мск.
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