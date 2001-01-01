Руководство «Реала» продолжает работу по трансферу Гарета Бэйла в другой клуб. Как сообщает ESPN, мадридцы хотят избавиться от игрока этим летом, однако, в офис руководства пока не поступало достойных предложений.

«Реал» может бесплатно отпустить Бэйла в китайский клуб

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