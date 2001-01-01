Футбол

«Реал» может бесплатно отпустить Бэйла в китайский клубProstoProSport 09:53

Руководство «Реала» продолжает работу по трансферу Гарета Бэйла в другой клуб. Как сообщает ESPN, мадридцы хотят избавиться от игрока этим летом, однако, в офис руководства пока не поступало достойных предложений.
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Ханни покинул «Спартак». Бэйл может уйти из «Реала» бесплатно?

Спорт-Экспресс15:35

As: «Реал» не готов отпускать Бэйла в Китай бесплатно, но готов рассмотреть различные формулы трансфера

Sports.ru15:10

Бэйл может уйти из «Реала» бесплатно

Советский спорт11:50

ESPN: «Реал» готов отпустить Бэйла бесплатно

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«Реал» готов отпустить Бэйла в китайский клуб на правах свободного агента

Чемпионат10:25

Бэйл может перейти в китайский клуб в качестве свободного агента

Sportbox.RU09:16

Бэйл может перейти в китайский клуб в качестве свободного агента

Матч ТВ09:16
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 17:16, Вашингтон
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Британский футболист
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