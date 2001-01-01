Футбол

«Реал» может бесплатно отпустить Бэйла в китайский клубProstoProSport 09:53

Руководство «Реала» продолжает работу по трансферу Гарета Бэйла в другой клуб. Как сообщает ESPN, мадридцы хотят избавиться от игрока этим летом, однако, в офис руководства пока не поступало достойных предложений.
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AS: «Реал» не хочет отпускать Бэйла бесплатно и обсуждает с китайскими клубами компромиссные варианты

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Ханни покинул «Спартак». Бэйл может уйти из «Реала» бесплатно?

Спорт-Экспресс15:35

Бэйл может перейти в китайский клуб в качестве свободного агента

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Бэйл может перейти в китайский клуб в качестве свободного агента

Sportbox.RU09:16

As: «Реал» не готов отпускать Бэйла в Китай бесплатно, но готов рассмотреть различные формулы трансфера

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