Футбол
«Реал» может бесплатно отпустить Бэйла в китайский клубProstoProSport 09:53
Руководство «Реала» продолжает работу по трансферу Гарета Бэйла в другой клуб. Как сообщает ESPN, мадридцы хотят избавиться от игрока этим летом, однако, в офис руководства пока не поступало достойных предложений.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 20:26, Вашингтон
Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на выборах в Верховную Раду вместе со своей супругой.
Обновлено вчера в 09:02
Политика
Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt
Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Кедми объяснил, почему США пугает существование России
Американцам, которые смеялись над «мультиками», где Россия демонстрировала свои успехи в области нового вооружения, уже не смешно, они видят угрозу даже просто в существовании РФ, заявил израильский политолог Яков Кедми.
Обновлено в 15:32
Политика
Трамп заявил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу
Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США достигла договоренности c конгрессом по потолку госдолга, а также по бюджету на два года.
Обновлено в 18:20
Шоу-бизнес
Наталья Рудова похвасталась приглашением на промо ожидаемого фильма
Звезда экрана рассказала подписчикам о большом количестве положительных эмоций от упомянутого приглашения на промо фильма "Однажды в Голливуде".
Обновлено в 20:04
Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 06:16
Экономика
Фондовые индексы США поднимаются в начале торгов
Среди компаний из индекса S&P 500, уже отчитавшихся за второй квартал, 79% превысили прогнозы рынка по показателю прибыли в расчете на акцию, и 63% - по показателю выручки, по данным RBC Capital Markets.
Обновлено в 10:28
Гаджеты
Игровые ноутбуки Dell G5 и G7
G7 предлагает 17,3-дюймовый дисплей FHD ISP, процессор Intel Core i7, графическую карту Nvidia GeForce RTX 2060, жесткий диск емкостью 1 ТБ и 256 ГБ SSD, а также 16 ГБ памяти.
Обновлено в 19:07
Музыка
Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»
Обновлено в 18:12
Политика
Дмитрий Гудков после возвращения из Варны набросился на журналистов
Журналисты не смогли выяснить, летали ли Гудковы в Варну по делам семейного бизнеса или же за распоряжениями спонсора после провала оппозиции на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 18:03
Политика
Порошенко повторно вызвали на допрос
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) повторно вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане
Четырехлетняя девочка умерла в результате побоев в январе текущего года в Дагестане, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Российские туристы застряли в Анталье из-за задержки рейса
Как ранее в понедельник сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта "Шереметьево" Анна Захаренкова, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта Шереметьево в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19.00 мск.
Обновлено в 09:39
Экономика
20 регионов России вышли в лидеры по просрочке кредитов
В 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране.
Обновлено в 16:00
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Общество
Путин поздравил Наталию Солженицыну с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил общественного деятеля Наталию Солженицыну с 80-летним юбилеем.
Обновлено в 04:11
Общество
Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года
Дачная амнистия действовала на протяжении почти 13 лет и завершилась 1 марта, за это время миллионы россиян успели зарегистрировать в упрощенном порядке права на объекты недвижимости на своем участке - жилые и садовые дома, дачи, бани и гаражи.
Обновлено в 17:06
Авто
Подключаемый гибрид Toyota Prius стал пятиместным в Европе
Европейская Toyota Prius Plug-in Hybrid до сих пор предлагается с четырьмя местами, поскольку центр заднего дивана занимает неподвижный бокс с подстаканниками.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Недуг изуродовал ногу Анастасии Волочковой еще больше — фото
Балерина пожертвовала здоровьем ради выступления. Анастасия Волочкова продолжает игнорировать проблему с суставом большого пальца.
Обновлено в 18:00
Кино
«Мстители: Финал» назван самым кассовым фильмом в истории
Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в мировой истории, сообщают «Известия».
Обновлено в 05:55