Футбол

«Реал» купит Мбаппе летом 2020 годаМК-Спорт 10:05

Испанский "Реал" заявил, что не готов в этом году купить нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, сообщает испанское издание "Diario AS". По сведениям СМИ, мадридский клуб собирается приобрести форварда летом 2020 года.
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«Реал» хочет подписать Мбаппе через год

Sports.ru07:45

Источник: «Реал» попытается подписать Мбаппе через год

Sport.ru10:29

Трансферный рынок. «Реал» потратил два бюджета «Зенита», «Аталанту» пополнило 58 игроков

Sportbox.RU09:27

Мбаппе не перейдет в «Реал» этим летом

Матч ТВ08:08

«Реал» не будет покупать Мбаппе до 2020 года и ждет, что игрок сделает первый шаг

Sport24.ru08:00

«Реал» отложил трансфер Мбаппе на 2020 год

Чемпионат07:35

СМИ: «Реал» планирует приобрести Мбаппе в 2020 году

Спорт-Экспресс06:48
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Общество

Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства

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Политика

Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на частые проверки

В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
Обновлено в 08:37
Экономика

ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти Когана

Финансовый регулятор отметил, что в настоящее время наиболее актуальным является вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка.
Обновлено в 14:47
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика

Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете

Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено в 15:47
Армия и оружие

Саудовская Аравия сбила беспилотник, запущенный из Йемена

Силы ПВО Саудовской Аравии сбили запущенный йеменскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Аллах" беспилотник.
Обновлено в 15:48
Политика

Грузинская оппозиция начала штурм парламента

Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес

Сын Гуфа и Айзы Анохиной госпитализирован с сотрясением мозга

Во время несчастного случая Сэм получил сотрясение головного мозга. Его экстренно доставили в одну из московских клиник.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Обвиняемый в растрате бизнесмен Бойко-Великий отправлен под арест

Адвокат обвиняемого предложил отпустить его подзащитного под залог в 10 миллионов рублей, однако суд вынес решение об аресте Бойко-Великого.
Обновлено в 14:50
Единоборства

Лебедев и Гуламирян договорились о бое

Напомним, что Денис Лебедев был восстановлен в звании чемпиона WBA после перехода Александра Усика в супертяжелый вес (до этого он владел званием WBA Champion in Recess — «чемпион в отпуске»).
Обновлено в 14:53
Политика

Челябинец спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом

В начале трансляции с обращением выступила фельдшер из села Маук Каслинского района Светлана Каташова.
Обновлено в 09:25
Кино

Саша Белый и Антон Городецкий могут стать героями детского фильма

Обновлено в 11:37
Транспорт

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено в 03:20
Политика

Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие

Иран опубликовал видео пуска ракеты по американскому беспилотнику

Обновлено в 14:05
Футбол

Адвокаты не смогли обсудить с Кокориным жалобу в кассационную инстанцию

Обновлено в 14:53
Кино

«Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах с новыми сценами

Главный продюсер компании Marvel Кевин Фейги объявил о возвращении фильма в кинотеатры с несколькими новыми сценами, сообщает «iReactor».
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия

Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации

Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Гаджеты

Apple отзывает 15-дюймовые MacBook Pro из-за проблем с батареями

Компания Apple отзывает ряд ноутбуков MacBook Pro с Retina-дисплеем, выпущенные в середине 2015 года.
Обновлено в 15:56
Гаджеты

Обновление до EMUI 9.1 стало доступно для Honor 10 Lite и Honor 20i

Для пользователей смартфонов Honor 10 Lite и Honor 20i стало доступно обновление до EMUI 9.1.
Обновлено вчера в 17:44
Шоу-бизнес

Пынзарь накормила сына турецким завтраком

Дарья Пынзарь, которая второй год живет в Турции со своей семьей, тоже решила похвастаться утренней трапезой.
Обновлено в 11:28
Общество

Дизайнер Ральф Лорен получил звание рыцаря-командора Британии

Американский дизайнер Ральф Лорен получил звание рыцаря-командора Великобритании за заслуги в моде.
Обновлено в 03:07
Энергетика

Цены на нефть на нью-йоркской бирже сегодня выросли более чем на 5%

CNN связывает ситуацию на бирже с опасениями участников рынка в связи с возможным нарушением поставок нефти из района Персидского залива.
Обновлено в 15:30
Футбол

СМИ: футболист «ПСЖ» Паредес может вернуться в «Зенит»

Полузащитник сборной Аргентины по футболу Леандро Паредес может покинуть французский "Пари Сен-Жермен" и вернуться в петербургский "Зенит", сообщает Le Parisien.
Обновлено в 16:07
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Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Политика

Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист

Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 06:10
Политика

Зачем Зеленский отменил 200 указов бывших президентов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой провел полную инвентаризацию указов предыдущих президентов страны.
Обновлено в 13:30
Политика

Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17

Обновлено в 00:41
Происшествия

Кузнецова обратится в СК и прокуратуру по поводу ребенка из семьи геев

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова направит обращение в Следственный комитет России и прокуратуру с просьбой предоставить информацию о судьбе ребенка, воспитавшегося гей-парой.
Обновлено в 14:26
Космос

Проект Breakthrough Listen прекратил попытки поиска инопланетян

Постоянные наблюдения ничего не выявили. Проект прекратил попытки поиска инопланетян.
Обновлено в 05:27
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Килиан Мбаппе
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Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
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