Футбол
«Реал» купит Мбаппе летом 2020 годаМК-Спорт 10:05
Испанский "Реал" заявил, что не готов в этом году купить нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, сообщает испанское издание "Diario AS". По сведениям СМИ, мадридский клуб собирается приобрести форварда летом 2020 года.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:11, Ашберн
Политика
Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на частые проверки
В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
Обновлено в 08:37
Экономика
ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти Когана
Финансовый регулятор отметил, что в настоящее время наиболее актуальным является вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка.
Обновлено в 14:47
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика
Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете
Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено в 15:47
Армия и оружие
Саудовская Аравия сбила беспилотник, запущенный из Йемена
Силы ПВО Саудовской Аравии сбили запущенный йеменскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Аллах" беспилотник.
Обновлено в 15:48
Политика
Грузинская оппозиция начала штурм парламента
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес
Сын Гуфа и Айзы Анохиной госпитализирован с сотрясением мозга
Во время несчастного случая Сэм получил сотрясение головного мозга. Его экстренно доставили в одну из московских клиник.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Обвиняемый в растрате бизнесмен Бойко-Великий отправлен под арест
Адвокат обвиняемого предложил отпустить его подзащитного под залог в 10 миллионов рублей, однако суд вынес решение об аресте Бойко-Великого.
Обновлено в 14:50
Единоборства
Лебедев и Гуламирян договорились о бое
Напомним, что Денис Лебедев был восстановлен в звании чемпиона WBA после перехода Александра Усика в супертяжелый вес (до этого он владел званием WBA Champion in Recess — «чемпион в отпуске»).
Обновлено в 14:53
Политика
Челябинец спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом
В начале трансляции с обращением выступила фельдшер из села Маук Каслинского района Светлана Каташова.
Обновлено в 09:25
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено в 03:20
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Кино
«Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах с новыми сценами
Главный продюсер компании Marvel Кевин Фейги объявил о возвращении фильма в кинотеатры с несколькими новыми сценами, сообщает «iReactor».
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации
Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Гаджеты
Apple отзывает 15-дюймовые MacBook Pro из-за проблем с батареями
Компания Apple отзывает ряд ноутбуков MacBook Pro с Retina-дисплеем, выпущенные в середине 2015 года.
Обновлено в 15:56
Гаджеты
Обновление до EMUI 9.1 стало доступно для Honor 10 Lite и Honor 20i
Для пользователей смартфонов Honor 10 Lite и Honor 20i стало доступно обновление до EMUI 9.1.
Обновлено вчера в 17:44
Шоу-бизнес
Пынзарь накормила сына турецким завтраком
Дарья Пынзарь, которая второй год живет в Турции со своей семьей, тоже решила похвастаться утренней трапезой.
Обновлено в 11:28
Общество
Дизайнер Ральф Лорен получил звание рыцаря-командора Британии
Американский дизайнер Ральф Лорен получил звание рыцаря-командора Великобритании за заслуги в моде.
Обновлено в 03:07
Энергетика
Цены на нефть на нью-йоркской бирже сегодня выросли более чем на 5%
CNN связывает ситуацию на бирже с опасениями участников рынка в связи с возможным нарушением поставок нефти из района Персидского залива.
Обновлено в 15:30
Футбол
СМИ: футболист «ПСЖ» Паредес может вернуться в «Зенит»
Полузащитник сборной Аргентины по футболу Леандро Паредес может покинуть французский "Пари Сен-Жермен" и вернуться в петербургский "Зенит", сообщает Le Parisien.
Обновлено в 16:07
Политика
Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист
Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 06:10
Политика
Зачем Зеленский отменил 200 указов бывших президентов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой провел полную инвентаризацию указов предыдущих президентов страны.
Обновлено в 13:30
Политика
Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17
Обновлено в 00:41
Происшествия
Кузнецова обратится в СК и прокуратуру по поводу ребенка из семьи геев
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова направит обращение в Следственный комитет России и прокуратуру с просьбой предоставить информацию о судьбе ребенка, воспитавшегося гей-парой.
Обновлено в 14:26
Космос
Проект Breakthrough Listen прекратил попытки поиска инопланетян
Постоянные наблюдения ничего не выявили. Проект прекратил попытки поиска инопланетян.
Обновлено в 05:27