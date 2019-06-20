Футбол
«Реал» купит Мбаппе летом 2020 годаМК-Спорт 10:05
Испанский "Реал" заявил, что не готов в этом году купить нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, сообщает испанское издание "Diario AS". По сведениям СМИ, мадридский клуб собирается приобрести форварда летом 2020 года.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 17:39, Вашингтон
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Обновлено в 12:51
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