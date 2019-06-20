Футбол

«Реал» купит Мбаппе летом 2020 годаМК-Спорт 10:05

Испанский "Реал" заявил, что не готов в этом году купить нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, сообщает испанское издание "Diario AS". По сведениям СМИ, мадридский клуб собирается приобрести форварда летом 2020 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Реал» не будет покупать Мбаппе до 2020 года и ждет, что игрок сделает первый шаг

Sport24.ru08:00

Источник: «Реал» попытается подписать Мбаппе через год

Sport.ru10:29

СМИ: «Реал» планирует приобрести Мбаппе в 2020 году

Спорт-Экспресс06:48

Мбаппе не перейдет в «Реал» этим летом

Матч ТВ08:08

«Реал» хочет подписать Мбаппе через год

Sports.ru07:45

«Реал» отложил трансфер Мбаппе на 2020 год

Чемпионат07:35

Трансферный рынок. «Реал» потратил два бюджета «Зенита», «Аталанту» пополнило 58 игроков

Sportbox.RU09:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 17:39, Вашингтон
Шоу-бизнес

Энистон призналась, что все еще любит Питта

Обновлено в 15:30
Политика

Путин ответил на вопрос пожарного из Калининграда о зарплате

Президент ответил, что данные, озвученные калининградцем, необходимо проверить, и добавил, что в течение года зарплата сотрудников МЧС, которые "не носят погоны", должна существенно вырасти.
Обновлено в 05:18
Политика

Оппозиция начала штурм парламента в Грузии

Обновлено в 14:48
Футбол

Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие

Самая большая атомная подводная лодка прошла испытания в Белом море

Атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» после заводского ремонта провел первые испытания в Белом море.
Обновлено в 09:51
Футбол

«Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» Бруму

Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде.
Обновлено в 16:21
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль

Обновлено вчера в 23:04
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей

Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Авто

Kia представила новый кроссовер Seltos

Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos. Машина станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Кино

«Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах с новыми сценами

Главный продюсер компании Marvel Кевин Фейги объявил о возвращении фильма в кинотеатры с несколькими новыми сценами, сообщает «iReactor».
Обновлено вчера в 19:51
Политика

Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.
Обновлено в 13:10
Футбол

Паредес может вернуться в «Зенит»

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.
Обновлено в 17:02
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Кино

Вышел новый трейлер мультфильма «Angry Birds 2 в кино»

В Сети появился новый трейлер мультфильма о сердитых птичках «Angry Birds 2 в кино».
Обновлено в 12:51
Армия и оружие

Минобороны намерено инвестировать более 18 млрд рублей в Сахалин

Министерство обороны России намерено в течение пяти лет выделить более 18 млрд рублей на развитие и строительство военной инфраструктуры на Сахалине.
Обновлено в 02:42
Происшествия

РБК сообщает о задержании главы Пушкинского района Подмосковья

ФСБ задержала главу Пушкинского района Подмосковья. Евгения Жиркова подозревают в получении взятки и превышении полномочий.
Обновлено в 15:03
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено в 13:42
Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Здоровье

Баталину возмутили платные консилиумы в онкодиспансере Саратова

Депутат Государственной думы России от Саратовской области Ольга Баталина опубликовала в своем Facebook пост о «новой платной услуге в онкодиспансере».
Обновлено в 10:35
Авто

Семейный внедорожник начнет производить УАЗ

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина

В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Шоу-бизнес

Родню Зыкиной натравят на главную наследницу её бриллиантов

Обновлено в 09:23
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с ростовской «Чайкой»

На 63-й минуте Иван Игнатьев точно исполнил пенальти. Однако в концовке матча «Чайка» сравняла счет.
Обновлено в 14:36
Армия и оружие

Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии

Американские военные в ходе учений НАТО в Румынии по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий.
Обновлено в 15:16
ЖКХ

Минстрой опроверг сообщение о планах по пересчету цен на отопление

Информация об изменении норматива отопления, который якобы будет пересчитан в зависимости от этажности, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Минстроя России в четверг.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие

Террористы стягивают бойцов против правительственных сил в Идлибе

По предварительным данным, террористы усиливают своё присутствие в этом регионе с целью дальнейшей попытки наступления на позиции правительственных сил, расположенных на севере Хамы.
Обновлено в 13:52
Политика

Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете

Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено в 15:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Килиан Мбаппе
Французский футболист
Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное