Футбол

«Реал» купит Мбаппе летом 2020 годаМК-Спорт вчера в 10:05

Испанский "Реал" заявил, что не готов в этом году купить нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, сообщает испанское издание "Diario AS". По сведениям СМИ, мадридский клуб собирается приобрести форварда летом 2020 года.
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«Реал» не будет покупать Мбаппе до 2020 года и ждет, что игрок сделает первый шаг

Sport24.ruвчера в 08:00

Источник: «Реал» попытается подписать Мбаппе через год

Sport.ruвчера в 10:29

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Sportbox.RUвчера в 09:27

«Реал» хочет подписать Мбаппе через год

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«Реал» отложил трансфер Мбаппе на 2020 год

Чемпионатвчера в 07:35

СМИ: «Реал» планирует приобрести Мбаппе в 2020 году

Спорт-Экспрессвчера в 06:48
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Армия и оружие

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Ученые-биологи впервые в истории записали уникальное пение японских китов, являющегося очень редким видом гладких китов, информирует The Journal of the Acoustical Society of America.
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Следком проведет проверку по обращению читинки к Путину

Доследственная проверка будет проведена по обращению жительницы Читы о бездействии чиновников при выделении жилья на «Прямую линию с Владимиром Путиным».
Обновлено вчера в 09:55
Армия и оружие

В ДНР раскрыли потери Народной милиции в результате новых ударов ВСУ в Донбассе

Военные ДНР понесли потери в результате новых ударов Вооруженных Украины в Донбассе.
Обновлено вчера в 08:56
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Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые

Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание с мужчиной не из-за романтических чувств, а из-за того, что это позволит им бесплатно пообедать или поужинать.
Обновлено в 00:15
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Раненый обезумевшим отцом 10-летний мальчик пытался защитить сестренку

Тяжело раненый мальчик встал с кровати и пошел следом за отцом, он попытался защитить сестренку от главы семейства.
Обновлено вчера в 23:29
Политика

Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси

Обновлено вчера в 18:10
Авто

Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами

Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье

Назван самый смертельный вид рака в России

Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.
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Политика

Во Владивостоке открыли мемориальную доску в честь визита Ким Чен Ына

Обновлено вчера в 21:12
Футбол

Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке Америки

Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

Умерла теща продюсера Бари Алибасова

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Финансы

Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года

Курс доллара впервые с августа прошлого года упал ниже 63 рублей. Впрочем, не только слова президента поддержали национальную валюту.
Обновлено вчера в 11:03
Армия и оружие

Индия закупила у России сотни ракет

Обновлено вчера в 10:23
Политика

Симоньян прокомментировала штурм парламента в Тбилиси

Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала протесты в Грузии.
Обновлено вчера в 19:32
Экономика

ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти Когана

Финансовый регулятор отметил, что в настоящее время наиболее актуальным является вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

Четырех граждан РФ и Украины обвинили в крушении МН17 на Донбассе

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Политика

Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 09:29
Армия и оружие

Росгвардия собирает бригаду для охраны Крымского моста

В Росгвардии рассказали о формировании бригады, которая займется охраной Крымского моста. Специальную бригаду Росгвардии собирают в Керчи.
Обновлено в 00:12
Хоккей

Назван размер пенсии хоккеиста Овечкина

СМИ подсчитали размер пенсии известного российского хоккеиста Александра Овечкина. Выплаты начнутся по достижении им 62 лет.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Суд в Москве арестовал предпринимателя Бойко-Великого

Басманный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя Василия Бойко-Великого, которого подозревают в растрате средств банка «Кредитный экспресс».
Обновлено вчера в 13:16
Политика

ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
Обновлено вчера в 17:02
Кино

Филипп Киркоров может сняться в фильме «Последний богатырь-2»

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Политика

Путин: Кудрин перековался и дрейфует в сторону Глазьева

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что единственным экономистом 90-х у власти в России является глава Счетной палаты Алексей Кудрин, да и тот «дрейфует в сторону советника президента России по экономическим вопросам Сергея Глазьева».
Обновлено вчера в 07:07
Наука

На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя

Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено 19 июня в 04:56
Футбол

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