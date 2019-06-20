Футбол

«Реал» купит Мбаппе летом 2020 годаМК-Спорт вчера в 10:05

Испанский "Реал" заявил, что не готов в этом году купить нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, сообщает испанское издание "Diario AS". По сведениям СМИ, мадридский клуб собирается приобрести форварда летом 2020 года.
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«Реал» не будет покупать Мбаппе до 2020 года и ждет, что игрок сделает первый шаг

Sport24.ruвчера в 08:00

Источник: «Реал» попытается подписать Мбаппе через год

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«Реал» отложил трансфер Мбаппе на 2020 год

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«Реал» хочет подписать Мбаппе через год

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Мбаппе не перейдет в «Реал» этим летом

Матч ТВвчера в 08:08

СМИ: «Реал» планирует приобрести Мбаппе в 2020 году

Спорт-Экспрессвчера в 06:48
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
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В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном

Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
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Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок

Петагон обвинил российскую сторону в попытке "изменить мировой порядок" после того, как Россия раскритиковала США за рост числа американских военных на Ближнем Востоке.
Обновлено вчера в 22:39
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Минздрав Москвы рассказал о способах предотвращения теплового удара

В ведомстве сообщили, что с начала июня врачи совершили более 30 выездов по различным направлениям с жалобами на тепловой удар.
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Политика

Путин ответил на вопрос пожарного из Калининграда о зарплате

Президент ответил, что данные, озвученные калининградцем, необходимо проверить, и добавил, что в течение года зарплата сотрудников МЧС, которые "не носят погоны", должна существенно вырасти.
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Футбол

«Реал» предложит «ПСЖ» за Неймара 130 миллионов и Бэйла или Хамеса

По информации Mundo Deportivo, мадридский клуб собирается сделать предложение парижанам в размере 130 миллионов евро плюс включить в сделку Гарета Бэйла или Хамеса Родригеса.
Обновлено вчера в 10:55
Общество

Эксперты рассказали, о чем супруги спорят в отпуске чаще всего

Крупная консалтинговая компания опросила 1070 человек и выяснила, что чаще всего конфликты между супругами в отпуске происходят из-за работы.
Обновлено вчера в 23:02
Общество

День летнего солнцестояния придется на 21 июня

Обновлено вчера в 07:10
Политика

Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны. Соответствующее заявление она сделала в Facebook.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

Норкин заявил, что никогда не видел Путина таким, как на прямой линии

Андрей Норкин во время эфира программы "Место встречи" отметил, что "такого Путина он еще не видел", вспоминая о расстроившем российского президента эпизоде.
Обновлено вчера в 22:57
Футбол

Паредес может вернуться в «Зенит»

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках

Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено вчера в 10:45
Гаджеты

Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro из-за проблем с батареями

Компания Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015-2017 годах, из-за возможного возгорания батареи, следует из заявления на сайте компании.
Обновлено вчера в 21:30
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Корейская компания KIA представила новый компактный кроссовер Seltos.
Обновлено вчера в 03:28
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли три человека

Три человека погибли в пятницу в ДТП в Рыбинском районе Красноярского края, сообщается на сайте регионального главка МВД.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии

Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие

Минобороны РФ представит напечатанный на 3D-принтере танк

Новейший российский танк Т-90МС, созданный методом 3D печати, будет представлен на V Международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2019" в конце июня.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:22
Шоу-бизнес

Умерла теща продюсера Бари Алибасова

Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено вчера в 14:31
Политика

Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства

Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.
Обновлено вчера в 10:39
Космос

Проект Breakthrough Listen не обнаружил никаких признаков инопланетян

Обновлено 19 июня в 12:56
Футбол

Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»

Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
Обновлено вчера в 14:25
Хоккей

Никиту Кучерова признали самым ценным игроком НХЛ

Обновлено вчера в 02:03
Экономика

Минстрой опроверг сообщение о планах по пересчету цен на отопление

Информация об изменении норматива отопления, который якобы будет пересчитан в зависимости от этажности, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Минстроя России в четверг.
Обновлено вчера в 06:58
Общество

На Гавайях построят гигантский телескоп на священной горе

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Авто

«Яндекс.Авто» стал доступен в 9 городах России

Популярный сервис теперь стал доступнее.
Обновлено вчера в 11:11
Наука

Врачи назвали первый признак смертельно опасной болезни

Отмечается, что люди, у которых риск развития болезни Альцгеймера высок из-за семейного анамнеза, могут начать страдать от первых признаков деменции ещё за 40 лет до того, как заболевание вступит в активную форму.
Обновлено вчера в 04:46
Технологии

Обнаружен новый способ хищения банковских данных россиян

Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных.
Обновлено вчера в 21:15
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Во Владивостоке открыли мемориальную доску в честь визита Ким Чен Ына

Обновлено вчера в 21:12
Здоровье

Назван самый смертельный вид рака в России

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
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