Футбол
«Реал» купит Мбаппе летом 2020 годаМК-Спорт вчера в 10:05
Испанский "Реал" заявил, что не готов в этом году купить нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, сообщает испанское издание "Diario AS". По сведениям СМИ, мадридский клуб собирается приобрести форварда летом 2020 года.
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«Реал» не будет покупать Мбаппе до 2020 года и ждет, что игрок сделает первый шаг
Sport24.ruвчера в 08:00
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
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