Футбол

«Реал» купит Мбаппе летом 2020 годаМК-Спорт 10:05

Испанский "Реал" заявил, что не готов в этом году купить нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, сообщает испанское издание "Diario AS". По сведениям СМИ, мадридский клуб собирается приобрести форварда летом 2020 года.
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«Реал» не будет покупать Мбаппе до 2020 года и ждет, что игрок сделает первый шаг

Sport24.ru08:00

Мбаппе не перейдет в «Реал» этим летом

Sportbox.RU08:08

Мбаппе не перейдет в «Реал» этим летом

Матч ТВ08:08

Источник: «Реал» попытается подписать Мбаппе через год

Sport.ru10:29

«Реал» хочет подписать Мбаппе через год

Sports.ru07:45

«Реал» отложил трансфер Мбаппе на 2020 год

Чемпионат07:35

СМИ: «Реал» планирует приобрести Мбаппе в 2020 году

Спорт-Экспресс06:48
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