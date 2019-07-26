Футбол
«Реал» купил у «Сарагосы» полузащитника СороSport24.ru 16:03
«Реал» приобрел 20-летнего атакующего полузащитника «Сарагосы» Альберто Соро у «Сарагосы». Как сообщает пресс-служба «Реала», с игроком был подписан контракт до 2024 года. При этом сезоне-2019/20 Соро проведет сезон в «Сарагосе» на правах аренды.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 17:25, Вашингтон
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