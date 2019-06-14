Футбол

«Реал» купил не подошедшего «Барселоне» японцаСоветский спорт вчера в 15:22

9 июня футболист дебютировал за сборную Японии в товарищеском матче против Сальвадора. В нынешнем сезоне на счету Кубо пять мячей в 16 играх за Токио во всех турнирах.
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Кубо: «Очень счастлив перейти в „Реал“»

Soccer.ruвчера в 20:18

«Реал» купил не подошедшего «Барселоне» японца

Советский спортвчера в 15:22

«Реал» подписал «японского Месси». Вот как он забивает голы

Спорт-Экспрессвчера в 06:52

«Реал» оформил трансфер 18-летнего полузащитника сборной Японии

Sport24.ruвчера в 06:29

«Реал» объявил о трансфере «японского Месси», которого воспитала «Барселона»

Чемпионатвчера в 08:11

«Реал» приобрел японского футболиста

Матч ТВвчера в 07:00

«Реал» приобрел японского воспитанника «Барселоны»

РБКвчера в 08:42
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:04, Вашингтон
Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку

Ключевая ставка снижена с 7,75% до 7,5% годовых. Однако на ставки по ипотеке это повлияет несущественно, сообщает РБК.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес

Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом

Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено вчера в 04:28
Политика

Медведчук рассказал о превращении Зеленского в Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский превращается в своего предшественника Петра Порошенко, что уже видят некоторые украинцы, заявил в эфире телеканала NewsOne глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено вчера в 23:26
Авто

Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России

В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).
Обновлено вчера в 13:12
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в США

Гибель Кольцова РИА Новости подтвердили в посольстве России в США.
Обновлено вчера в 11:59
Религия

Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 22:22
Футбол

Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка Америки

Игроки сборной Бразилии обыграли боливийцев в первом матче домашнего Кубка Америки.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы

Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Энергетика

«Нафтогаз» отреагировал на предложение «Газпрома» о мировом соглашении

Витренко написал на своей странице в Facebook, что российский министр, скорее всего, имел в виду заключение мирового соглашения, при котором решения предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.
Обновлено вчера в 02:55
Происшествия

По делу о конфликте в Чемодановке задержаны более 170 человек

«В результате операции 174 человека были доставлены в отдел МВД России по Бессоновскому району, трое задержаны в качестве подозреваемых как участники конфликта», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров

В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.
Обновлено вчера в 22:14
Шоу-бизнес

Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star

Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 00:38
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.
Обновлено вчера в 06:56
Армия и оружие

CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

Обновлено в 01:55
Футбол

«Бенфика» ведёт переговоры по нападающему «Реала»

"Бенфика" является главным претендентом на нападающего "Реала" Рауля Де Томаса, информирует источник.
Обновлено в 00:11
Армия и оружие

Приморские военные корабли вернулись во Владивосток

Сегодня большие противолодочные корабли «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц» и средний морской танкер «Иркут» вернулись во Владивосток после выполнения задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Обновлено в 00:18
Политика

Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Политика

Путин прибыл на саммит в Душанбе

Российский президент Владимир Путин прибыл в Таджикистан для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено вчера в 11:47
Гаджеты

Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10

Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину

Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Глава ПЦУ обвинил Филарета в желании подмять церковь под себя

Глава неканонической Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) назвал причину конфликта с лидером так называемого Киевского патриархата Филаретом (Денисенко).
Обновлено вчера в 19:47
Экономика

Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два года

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти ведут переговоры с производителями оборудования и поставщиками, которые могут быть задействованы для создания в России сетей 5G, однако вопрос с частотами для них еще не решен, передает ТАСС.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цены на газ для населения Украины

НАК «Нафтогаз Украины» пересчитал цену природного газа для населения. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 22:51
Финансы

Средняя сумма потребкредита достигла рекорда в 207 тыс. рублей

Бюро кредитных историй «Эквифакс» в ходе исследования выяснило, что средняя сумма выданных в апреле потребительских кредитов достигла исторического максимума в 207 тыс. руб.
Обновлено в 00:38
Политика

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Транспорт

Водителям разрешат разгоняться на дорогах до 130 км в час

Скоростной лимит на дорогах хотят повысить до 130 километров в час.
Обновлено вчера в 05:29
Шоу-бизнес

Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским

Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено вчера в 05:53
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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