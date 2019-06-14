Футбол
«Реал» купил не подошедшего «Барселоне» японцаСоветский спорт вчера в 15:22
9 июня футболист дебютировал за сборную Японии в товарищеском матче против Сальвадора. В нынешнем сезоне на счету Кубо пять мячей в 16 играх за Токио во всех турнирах.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:04, Вашингтон
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку
Ключевая ставка снижена с 7,75% до 7,5% годовых. Однако на ставки по ипотеке это повлияет несущественно, сообщает РБК.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес
Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом
Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено вчера в 04:28
Политика
Медведчук рассказал о превращении Зеленского в Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский превращается в своего предшественника Петра Порошенко, что уже видят некоторые украинцы, заявил в эфире телеканала NewsOne глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено вчера в 23:26
Авто
Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России
В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).
Обновлено вчера в 13:12
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
Гибель Кольцова РИА Новости подтвердили в посольстве России в США.
Обновлено вчера в 11:59
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 22:22
Футбол
Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка Америки
Игроки сборной Бразилии обыграли боливийцев в первом матче домашнего Кубка Америки.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Энергетика
«Нафтогаз» отреагировал на предложение «Газпрома» о мировом соглашении
Витренко написал на своей странице в Facebook, что российский министр, скорее всего, имел в виду заключение мирового соглашения, при котором решения предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.
Обновлено вчера в 02:55
Происшествия
По делу о конфликте в Чемодановке задержаны более 170 человек
«В результате операции 174 человека были доставлены в отдел МВД России по Бессоновскому району, трое задержаны в качестве подозреваемых как участники конфликта», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров
В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.
Обновлено вчера в 22:14
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 00:38
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии
«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.
Обновлено вчера в 06:56
Футбол
«Бенфика» ведёт переговоры по нападающему «Реала»
"Бенфика" является главным претендентом на нападающего "Реала" Рауля Де Томаса, информирует источник.
Обновлено в 00:11
Армия и оружие
Приморские военные корабли вернулись во Владивосток
Сегодня большие противолодочные корабли «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц» и средний морской танкер «Иркут» вернулись во Владивосток после выполнения задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Обновлено в 00:18
Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Путин прибыл на саммит в Душанбе
Российский президент Владимир Путин прибыл в Таджикистан для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено вчера в 11:47
Гаджеты
Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10
Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину
Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Глава ПЦУ обвинил Филарета в желании подмять церковь под себя
Глава неканонической Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) назвал причину конфликта с лидером так называемого Киевского патриархата Филаретом (Денисенко).
Обновлено вчера в 19:47
Экономика
Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два года
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти ведут переговоры с производителями оборудования и поставщиками, которые могут быть задействованы для создания в России сетей 5G, однако вопрос с частотами для них еще не решен, передает ТАСС.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для населения Украины
НАК «Нафтогаз Украины» пересчитал цену природного газа для населения. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 22:51
Финансы
Средняя сумма потребкредита достигла рекорда в 207 тыс. рублей
Бюро кредитных историй «Эквифакс» в ходе исследования выяснило, что средняя сумма выданных в апреле потребительских кредитов достигла исторического максимума в 207 тыс. руб.
Обновлено в 00:38
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Транспорт
Водителям разрешат разгоняться на дорогах до 130 км в час
Скоростной лимит на дорогах хотят повысить до 130 километров в час.
Обновлено вчера в 05:29
Шоу-бизнес
Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским
Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено вчера в 05:53