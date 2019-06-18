Футбол

«Реал» хочет снизить ценник на Неймара за счет Карлоса КаземироProstoProSport 10:14

Мадридский «Реал» проявляет интерес к форварду «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймару. Как сообщает Marca, испанский клуб готов включить в сделку полузащитника Карлоса Каземиро.
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СМИ: «Реал» готов предложить «ПСЖ» Каземиру в рамках сделки по Неймару

Спорт-Экспресс15:52

«Реал» готов использовать Каземиро в сделке по трансферу Неймара

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«Реал» готов включить Каземиро в сделку по Неймару

Sport24.ru09:57

СМИ: «Реал» готов включить Каземиро в сделку по Неймару

Sportbox.RU11:12

СМИ: «Реал» готов включить Каземиро в сделку по Неймару

Матч ТВ11:12

СМИ: «Реал» хочет включить Каземиро в сделку по Неймару

Советский спорт10:21

«Реал» хочет снизить ценник на Неймара за счет Карлоса Каземиро

ProstoProSport10:14
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:04, Вашингтон
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