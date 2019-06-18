Футбол
«Реал» хочет снизить ценник на Неймара за счет Карлоса КаземироProstoProSport 10:14
Мадридский «Реал» проявляет интерес к форварду «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймару. Как сообщает Marca, испанский клуб готов включить в сделку полузащитника Карлоса Каземиро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:04, Вашингтон
Интернет
Facebook хочет запустить свою криптовалюту
Социальная сеть Facebook планирует собрать к 2020 году консорциум из порядка 100 компаний для запуска проекта со своей криптовалютой Libra, говорится в опубликованной WhitePaper проекта (официальный технический документ).
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассекретила имя нового супруга
Накануне знаменитость во время беседы с журналистами все же рассекретила имя своего возлюбленного, являющегося успешным юристом.
Обновлено в 12:20
Экономика
Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»
Компания перечислила за пакет 750 млн руб. Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50
Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления
Бари Алибасов дал первое полноценное интервью после выписки из больницы. Беседу Малахова и Алибасова покажут на канале «Россия-1».
Обновлено в 15:22
Культура
«Резиновая Барби»: плюс-сайз-модель выбрала смелое платье из латекса не по фигуре и не по размеру
Только, похоже, модель переусердствовала в своем желании выглядеть смело, ведь ее наряд, как оказалось, был подобран не по размеру.
Обновлено вчера в 12:05
Армия и оружие
Сотня самолетов и вертолетов примет участие в учениях на юге России
Авиация и противовоздушная оборона юга страны будут участвовать в пятидневных учениях, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.
Обновлено вчера в 03:20
Общество
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено в 19:33
Политика
Зеленский рассказал, с чего начнет свой первый разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, с чего начнет свой первый разговор с Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона
Полиция Лондона назвала во вторник имя мужчины, убитого в субботу, 15 июня в районе Тауэр-хэмлетс на востоке Лондона.
Обновлено в 19:23
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Наука
Ученые из института «МИСиС» установили протез коту
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева
Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:27
Общество
В Промсвязьбанке заявили о пропаже арестованных картин Ананьева
Судебные приставы не нашли в хранилищах музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ) картины, которые ранее были арестованы по делу экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева.
Обновлено в 15:21
Происшествия
В порту Филадельфии изъяли кокаин на $1 млрд
Обновлено в 19:03
Футбол
Новичок «Локомотива» Мурило взял номер Денисова
Обновлено в 10:45
Происшествия
Киркоров заявил о жесткой посадке самолета в Домодедово
Певец Филипп Киркоров заявил, что самолет авиакомпании S7, на котором он летел из Болгарии, совершил жесткую посадку в Домодедово.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
Небензя сообщил об искажении некоторыми странами информации по Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что некоторые страны транслируют международному сообществу искажённую информацию по ситуации в Сирии.
Обновлено в 17:25
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Навки сделала всех на льду
Дочь Татьяны Навки сделала всех на льду Надя Пескова одержала первую крупную победу.
Обновлено в 13:33
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами
Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Общество
Мнимых бедных планируют лишить государственных пособий
В России ряд чиновников из регионов предлагают оставить без госпособий так называемых «мнимых» бедных.
Обновлено вчера в 03:39
Общество
КС запретил отказывать в митингах из-за неуказанных мер безопасности
Конституционный суд России (КС) запретил властям отказывать в проведении митингов из-за ссылки на «неопределенности форм и методов обеспечения правопорядка».
Обновлено в 07:01
Общество
Путин подписал закон о регистрации излишков земли
Российский лидер Владимир Путин подписал Федеральный закон, в соответствии с которым россияне получат право на оформление излишков используемой земли.
Обновлено вчера в 23:12
Экономика
Запасы риса-сырца в Краснодарском крае могут закончиться уже в августе
«Среднемесячный темп снижения остатков в объеме 60 тыс. тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — отмечают в ЮРС.
Обновлено в 10:59
Общество
Три российских ресторана попали в рейтинг 120 лучших ресторанов мира
Один московский и два петербуржских ресторана вошли в расширенный список 120 лучших ресторанов мира от компании S.Pellegrino.
Обновлено в 14:51
Энергетика
«Газпром» готовится к «газовой войне» с Украиной
В российской компании приняли решение форсировать закачку топлива в европейские хранилища, чтобы снабжать потребителей даже в случае газовой войны.
Обновлено в 18:30