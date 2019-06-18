«Реал» хочет снизить ценник на Неймара за счет Карлоса КаземироProstoProSport 10:14

Мадридский «Реал» проявляет интерес к форварду «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймару. Как сообщает Marca, испанский клуб готов включить в сделку полузащитника Карлоса Каземиро.

«Реал» хочет снизить ценник на Неймара за счет Карлоса Каземиро

Интернет Facebook хочет запустить свою криптовалюту Социальная сеть Facebook планирует собрать к 2020 году консорциум из порядка 100 компаний для запуска проекта со своей криптовалютой Libra, говорится в опубликованной WhitePaper проекта (официальный технический документ).

Шоу-бизнес Анастасия Макеева рассекретила имя нового супруга Накануне знаменитость во время беседы с журналистами все же рассекретила имя своего возлюбленного, являющегося успешным юристом.

Экономика Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный» Компания перечислила за пакет 750 млн руб. Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним.

Шоу-бизнес Бари Алибасов дал первое интервью после отравления Бари Алибасов дал первое полноценное интервью после выписки из больницы. Беседу Малахова и Алибасова покажут на канале «Россия-1».

Армия и оружие Сотня самолетов и вертолетов примет участие в учениях на юге России Авиация и противовоздушная оборона юга страны будут участвовать в пятидневных учениях, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.

Политика Зеленский рассказал, с чего начнет свой первый разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, с чего начнет свой первый разговор с Владимиром Путиным.

Происшествия Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона Полиция Лондона назвала во вторник имя мужчины, убитого в субботу, 15 июня в районе Тауэр-хэмлетс на востоке Лондона.

Политика Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.

Общество В Промсвязьбанке заявили о пропаже арестованных картин Ананьева Судебные приставы не нашли в хранилищах музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ) картины, которые ранее были арестованы по делу экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева.

Происшествия Киркоров заявил о жесткой посадке самолета в Домодедово Певец Филипп Киркоров заявил, что самолет авиакомпании S7, на котором он летел из Болгарии, совершил жесткую посадку в Домодедово.

Армия и оружие Небензя сообщил об искажении некоторыми странами информации по Сирии Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что некоторые страны транслируют международному сообществу искажённую информацию по ситуации в Сирии.

Шоу-бизнес Дочь Татьяны Навки сделала всех на льду Дочь Татьяны Навки сделала всех на льду Надя Пескова одержала первую крупную победу.

Происшествия В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.

Общество Мнимых бедных планируют лишить государственных пособий В России ряд чиновников из регионов предлагают оставить без госпособий так называемых «мнимых» бедных.

Общество КС запретил отказывать в митингах из-за неуказанных мер безопасности Конституционный суд России (КС) запретил властям отказывать в проведении митингов из-за ссылки на «неопределенности форм и методов обеспечения правопорядка».

Общество Путин подписал закон о регистрации излишков земли Российский лидер Владимир Путин подписал Федеральный закон, в соответствии с которым россияне получат право на оформление излишков используемой земли.

Экономика Запасы риса-сырца в Краснодарском крае могут закончиться уже в августе «Среднемесячный темп снижения остатков в объеме 60 тыс. тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — отмечают в ЮРС.

Общество Три российских ресторана попали в рейтинг 120 лучших ресторанов мира Один московский и два петербуржских ресторана вошли в расширенный список 120 лучших ресторанов мира от компании S.Pellegrino.