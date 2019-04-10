Футбол
«Реал» хочет продать Бэйла из-за ссоры с одноклубниками и фанатамиГазета.Ru 01:08
Мадридский "Реал" хочет избавиться от нападающего Гарета Бэйла в ближайшее трансферное окно, сообщает "Советский спорт". По информации AS, единственной преградой к тому, чтобы форвард покинула стан "сливочных", являются большие финансовые запросы как клуба, так и самого игрока.
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«Реал» хочет продать Бэйла летом. Он рассорился с фанатами, СМИ и партнерами по команде
Sport24.ruвчера в 22:41
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
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