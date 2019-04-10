«Реал» хочет продать Бэйла из-за ссоры с одноклубниками и фанатамиГазета.Ru 01:08

Мадридский "Реал" хочет избавиться от нападающего Гарета Бэйла в ближайшее трансферное окно, сообщает "Советский спорт". По информации AS, единственной преградой к тому, чтобы форвард покинула стан "сливочных", являются большие финансовые запросы как клуба, так и самого игрока.

«Реал» хочет продать Бэйла из-за ссоры с одноклубниками и фанатами

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