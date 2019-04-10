Футбол

«Реал» хочет продать Бэйла из-за ссоры с одноклубниками и фанатамиГазета.Ru 01:08

Мадридский "Реал" хочет избавиться от нападающего Гарета Бэйла в ближайшее трансферное окно, сообщает "Советский спорт". По информации AS, единственной преградой к тому, чтобы форвард покинула стан "сливочных", являются большие финансовые запросы как клуба, так и самого игрока.
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СМИ: Бэйлом недовольны болельщики «Реала» и партнеры по команде

Матч ТВ03:58

СМИ: «Реал» хочет продать Бэйла

Спорт-Экспрессвчера в 09:35

«Реал» намерен продать Бэйла, он поссорился с фанатами и партнёрами по команде

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Sport24.ruвчера в 22:41

Форвард «Реала» может покинуть клуб этим летом

Телеканал 360°вчера в 14:04

«Реал» захотел продать Бэйла

News.ruвчера в 11:49

«Реал» хочет продать Бэйла из-за ссоры с одноклубниками и фанатами

Газета.Ru01:08
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Политика

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В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
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Футбол

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По данным источников, Меган Маркл решила взять пример с королевы Елизаветы II и отказаться от поездки в роддом.
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Общество

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По состоянию на 12:20 движение поездов было восстановлено, сообщил третий корреспондент агентства.
Обновлено в 05:40
Происшествия

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В Петербурге установили еще одно «надгробие Путина»

Где именно установили новое «надгробие», активисты не уточнили. Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.
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Политика

Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчика

Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено в 01:42
Политика

Депутат Ольга Алимова не откажется от мата после критики Володина

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Совет Федерации одобрил законопроект о запрете хостелов в жилых домах в новой редакции, сообщается на сайте верхней палата парламента.
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Вышел трейлер к фильму «Король Лев»

Компания Walt Disney опубликовала трейлер к киноадаптации культового мультфильма «Король Лев», который вышел в 1994 году.
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Стали известны планы Зеленского в случае победы на выборах

Второй тур выборов президента Украины назначен на 31 марта.
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В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Большинство пользователей (55%) жалуются, что столкнулись с неполадками в работе всех сервисов Сбербанка, еще 30% не могут войти в приложение, а 15% испытывали трудности при осуществлении переводов денежных средств.
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В Третьяковке началась реставрация картины Репина

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Чайка: Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России

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Взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге

Взрыв раздался в квартире жилого дома на 14 этаже сегодня утром. Пострадали два человека — мужчина и женщина.
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Названы самые популярные новые иномарки на рынке России

Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
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Гарет Бэйл
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
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