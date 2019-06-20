Футбол
«Реал» хочет подписать Мбаппе в 2020 годуLiveSport.ru 08:17
«Реал» интересуется нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе, но планирует его заполучить летом 2020 года, сообщает AS. Президент мадридского клуба Флорентино Перес решил вернуться к своей прежней модели поведения на трансферном рынке и подписывать одну большую звезду каждый год.
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Международная федерация футбола (ФИФА) может перенести место проведение чемпионата мира 2022 года по футболу из Катара в другую страну.
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