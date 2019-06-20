Футбол

«Реал» хочет подписать Мбаппе в 2020 годуLiveSport.ru 08:17

«Реал» интересуется нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе, но планирует его заполучить летом 2020 года, сообщает AS. Президент мадридского клуба Флорентино Перес решил вернуться к своей прежней модели поведения на трансферном рынке и подписывать одну большую звезду каждый год.
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«Реал» не будет покупать Мбаппе до 2020 года и ждет, что игрок сделает первый шаг

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«Реал» хочет подписать Мбаппе через год

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«Реал» отложил на год трансфер Мбаппе

iReactor08:22

СМИ: «Реал» планирует приобрести Мбаппе в 2020 году

Спорт-Экспресс06:48
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Биржевой курс доллара на старте торгов опустился более чем 0,5 процента к уровню закрытия предыдущего дня.
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Президент РФ Владимир Путин во время Прямой линии ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии в единое государство.
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В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам

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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 июня, провел экскурсию для журналистов по своему кабинету.
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Разведка Индии заявила об угрозе терактов ИГ в стране

В Индии сохраняется повышенная угроза атак со стороны террористической группировки «Исламское государство», сообщает телеканал NDTV.
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Главным тренером сборной Белоруссии назначен Михаил Мархель

Главным тренером мужской сборной Белоруссии по футболу назначен Михаил Мархель, об этом сообщается на официальном сайте Белорусской федерации футбола.
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Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
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Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
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