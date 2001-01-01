Футбол
«Реал» хочет отомстить «Барселоне», подписав НеймараProstoProSport 06:02
«Реал» претендует на нападающего «ПСЖ» Неймара. Как сообщает Sport.es, мадридцы хотят купить 27-летнего бразильца, чтобы отомстить «Барселоне», которая также претендует на футболиста. В 2013 году Неймар был близок к переходу в «Реал», однако каталонцы перехватили игрока в последний момент.
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