Футбол

«Реал» хочет отомстить «Барселоне», подписав НеймараProstoProSport 06:02

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«Реал» претендует на нападающего «ПСЖ» Неймара. Как сообщает Sport.es, мадридцы хотят купить 27-летнего бразильца, чтобы отомстить «Барселоне», которая также претендует на футболиста. В 2013 году Неймар был близок к переходу в «Реал», однако каталонцы перехватили игрока в последний момент.
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«Реал» хочет отомстить «Барселоне», подписав Неймара

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Sport.es: Перес хочет купить Неймара, чтобы отомстить «Барселоне»

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