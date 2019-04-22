Футбол
«Реал» хочет отдать Бэйла в арендуНева Спорт вчера в 10:35
Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может уйти из клуба в летнее трансферное окно на правах аренды. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Marca. по информации источника, руководство мадридцев рассматривает такую опцию, если футболиста не получится продать.
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Роскачество не нашло высококачественных яиц на прилавках РФ
Согласно результатам исследования 2019 года, яиц высококачественной продукции, которая соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества, обнаружено не было, говорится в сообщении.
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На Филиппинах произошло землетрясение
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Интернет
Составлен рейтинг самых ненадежных паролей
Британский Национальный центр кибербезопасности составил рейтинг самых часто взламываемых паролей интернет-пользователей.
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Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Политика
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Отношения Тегерана и Вашингтона резко испортились в мае прошлого года, когда американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
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Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
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В доме в центре Москвы произошел пожар
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Политика
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Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский обозначил борьбу с коррупцией одним из главных направлений своей работы.
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия
В Москве найдено тело чемпионки по тайскому боксу
Чемпионка Москвы и Московской области по тайскому боксу Кристина Мялина найдена мертвой в столице России.
Обновлено вчера в 06:37
Происшествия
Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне
Иркутск, 23.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне.
Обновлено в 01:14
Игры
В Kingdom Hearts III вот-вот появится повышенная сложность
Творческий руководитель и дизайнер Тэцуя Номура сообщил о выходе бесплатного обновления к ролевой игре Kingdom Hearts III.
Обновлено вчера в 14:18
Наука
Разрушение ледового щита Гренландии ускорилось в шесть раз за полвека
Глобальное изменение климата приводит к усилению таяния гренландского льда и ледовый щит в последние десятилетия стремительно теряет массу (причем этот процесс ускоряется), но оценить темпы этого процесса до начала 1990-х годов трудно из-за недостатка надежных данных.
Обновлено вчера в 11:07
Политика
В РПЦ объяснили приостановку переименования УПЦ
Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла отец Александр Волков объяснил в интервью телеканалу "Звезда", почему Украина приостановила процесс переименования канонической Украинской православной церкви.
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Обновлено вчера в 20:52
Авто
«Внедорожный» Renault Triber: цена Lada Granta, план по продажам 60 тысяч в год
Renault планирует продавать более 60 тысяч новых "внедорожных" компактвэнов Triber в год.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
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Транспорт
Поезда на ВСМ в Петербург могут ходить как метро и иметь четыре класса
Поезда на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург могут ходить как метро и иметь четыре класса обслуживания, сообщили РИА Новости в "Скоростных магистралях" ("дочка" РЖД, курирующая проект создания в России высокоскоростных железнодорожных магистралей).
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Счетная палата выявила нарушения на 773 млрд рублей в 2018 году
Счетная палата России оценила нарушения при поступлении и использовании бюджетных средств на 772,7 млрд руб. в 2018 году.
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Кино
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Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался.
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Долго (ли) умеючи: звездные пары, которые стали родителями лишь через 9, 13 и 15 лет после свадьбы
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Обновлено вчера в 10:47
Авто
Группа PSA подала заявку на специальный инвестпроект
Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специнвестинвестпроекта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено вчера в 12:33
Экономика
Московскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги
Имущество экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, признанного в марте 2017 года банкротом, будет выставлено на торги.
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Происшествия
На Шри-Ланке число жертв терактов возросло до 310
Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке достигло 310 человек.
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Ученые выяснили главную причину старения
Мутационные процессы и являются главной причиной старения и появления рака.
Обновлено 20 апреля в 06:01
Футбол
Александр Ташаев: «Юсупов, Шунин и Хохлов в „Динамо“ на собственные деньги покупали лекарства»
Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев поделился мнением о проблемах своего бывшего клуба московского «Динамо».
Обновлено вчера в 20:37