Футбол
«Реал» хочет отдать Бэйла в арендуНева Спорт 10:35
Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может уйти из клуба в летнее трансферное окно на правах аренды. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Marca. по информации источника, руководство мадридцев рассматривает такую опцию, если футболиста не получится продать.
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