«Реал» хочет отдать Бэйла в арендуНева Спорт 10:35

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может уйти из клуба в летнее трансферное окно на правах аренды. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Marca. по информации источника, руководство мадридцев рассматривает такую опцию, если футболиста не получится продать.

Политика Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отреагировал на отказ Госпогранслужбы во въезде на Украину.

Политика ЦИК Украины обработал три четверти протоколов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.

Хоккей Патрик Лайне не сыграет за Финляндию на ЧМ-2019 Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Патрик Лайне ответил отказом на приглашение сборной Финляндии сыграть на чемпионате мира 2019 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер.

Футбол «Оренбург» забил два гола не по правилам — ФК «Ростов» Во время футбольного матча между командами «Ростов» и «Оренбург» два мяча были забиты с нарушениями, сообщается на сайте ростовского клуба.

Политика Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.

Политика В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.

Политика Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента Украины Ранее Владимир Зеленский во время дебатов с Порошенко заявил, что не собирается занимать пост главы государства более одного срока, однако надеется, что команда Порошенко не придет к власти через пять лет.

Политика В РПЦ оценили приостановку переименования УПЦ Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков отреагировал на данные о приостановке украинским судом переименования канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Общество Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.

Шоу-бизнес Вандалы осквернили могилу Евгения Осина Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.

Политика Коломойский объявил о скором возвращении на Украину Украинский бизнесмен и бывший глава Приватбанка Игорь Коломойский заявил, что он вернется на Украину после окончательного подсчета голосов на президентских выборах.

Гаджеты Названы ошибки, приводящие к поломке телефона Есть ряд распространенных ошибок, которые быстро выводят устройства из строя.

Космос Открыты пять экзопланет с длительными периодами обращения Женевские астрономы обнаружили пять новых экзопланет с огромными периодами обращения вокруг своих звезд — от 15 лет и более.

Спорт Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.

Общество Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.

Политика США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.