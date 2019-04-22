Футбол

«Реал» хочет отдать Бэйла в арендуНева Спорт 10:35

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может уйти из клуба в летнее трансферное окно на правах аренды. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Marca. по информации источника, руководство мадридцев рассматривает такую опцию, если футболиста не получится продать.
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«Реал» готов отдать Бэйла в аренду

Газета.Ru10:44

«Реал» готов отдать Бэйла в аренду

Чемпионат10:04

СМИ: «Реал» готов отдать в аренду Бэйла этим летом

Советский спорт10:16

СМИ: «Реал» готов отдать Бэйла в аренду

Матч ТВ10:35

Marca: cудьба Бэйла в «Реале» решена

Sport.ru12:58

«Реал» готов пойти на уступки, чтобы продать Бэйла

Sports.ru12:55

СМИ: «Реал» намерен отдать Бэйла в аренду

Спорт-Экспресс09:41
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Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.
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США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400

Обновлено в 10:44
Спорт

Фигуристка Ильиных опровергла информацию о завершении карьеры

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Политика

Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента Украины

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Адвокат Кокорина считает, что суд превращается в «дело 12 стульев»

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Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

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Космос

Открыты пять экзопланет с длительными периодами обращения

Женевские астрономы обнаружили пять новых экзопланет с огромными периодами обращения вокруг своих звезд — от 15 лет и более.
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Общество

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Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
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Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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