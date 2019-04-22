Футбол

«Реал» хочет отдать Бэйла в арендуНева Спорт 10:35

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может уйти из клуба в летнее трансферное окно на правах аренды. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Marca. по информации источника, руководство мадридцев рассматривает такую опцию, если футболиста не получится продать.
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«Реал» готов отдать Бэйла в аренду

Чемпионат10:04

СМИ: «Реал» готов отдать Бэйла в аренду

Матч ТВ10:35

СМИ: «Реал» готов отдать в аренду Бэйла этим летом

Советский спорт10:16

«Реал» готов отдать Бэйла в аренду

Газета.Ru10:44

Marca: cудьба Бэйла в «Реале» решена

Sport.ru12:58

«Реал» готов пойти на уступки, чтобы продать Бэйла

Sports.ru12:55

СМИ: «Реал» намерен отдать Бэйла в аренду

Спорт-Экспресс09:41
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