Футбол
«Реал» хочет отдать Бэйла в арендуНева Спорт 10:35
Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может уйти из клуба в летнее трансферное окно на правах аренды. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Marca. по информации источника, руководство мадридцев рассматривает такую опцию, если футболиста не получится продать.
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В Киеве начался митинг в поддержку Порошенко
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Транспорт
Парковка в Москве станет бесплатной на майские праздники
«С 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая водители смогут оставлять свои автомобили на всех улицах, включённых в зону городского парковочного пространства», — приводит его слова пресс-служба мэрии.
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Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского с победой на выборах и заявила, что необходимо срочно сформировать новое правительство в стране.
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В Москве пропала картина Левитана
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Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»
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Звезда «Кадетства» Артем Терехов сдал ДНК-тест
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ПАОК стал чемпионом впервые за 34 года, выиграв третье золото в истории.
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Корпорация Samsung перенесла старт продаж складного смартфона Galaxy Fold.
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