Футбол
«Реал» хочет объявить о переходе Азара как можно скорееSports.ru 05:49
«Реал» твердо намерен заполучить полузащитника «Челси» Эдена Азара. По данным Marca, мадридцы рассчитывают как можно скорее завершить трансфер бельгийца и объявить о нем. Вероятнее всего, это будет сделано 19 мая – по окончании чемпионата Испании.
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Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
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Артемий Панарин забил гол, который не должны были засчитывать
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В центре Петербурга туристка из Китая упала в Неву во время фотосессии
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Россия выплатила 780 миллионов рублей компенсаций по решениям ЕСПЧ
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Обновлено в 05:06
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Спасатели дали советы по тушению травяного пожара
Если же пожар уже разгорелся и потушить его своими силами невозможно, необходимо как можно быстрее оповестить пожарную охрану, позвонив по телефону "101" или "01" и сообщить об обнаруженном очаге возгорания и объяснить, как до него быстро добраться.
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В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина об украинском ответе на акцию "Бессмертный полк".
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