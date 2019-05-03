«Реал» хочет объявить о переходе Азара как можно скорееSports.ru 05:49

«Реал» твердо намерен заполучить полузащитника «Челси» Эдена Азара. По данным Marca, мадридцы рассчитывают как можно скорее завершить трансфер бельгийца и объявить о нем. Вероятнее всего, это будет сделано 19 мая – по окончании чемпионата Испании.

«Реал» хочет объявить о переходе Азара как можно скорее

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