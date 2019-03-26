Футбол

«Реал» хочет летом продать БэйлаSportbox.RU 14:56

Руководство «Реала» приняло решение расстаться с нападающим Гаретом Бэйлом. По информации источника, президент мадридцев Флорентино Перес и новый главный тренер команды Зинедин Зидан приняли совместное решение, по которому 29-летний Бэйл будет продан в другой клуб в летнее трансферное окно.
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Бэйл летом покинет «Реал»

Газета.Ru15:00

«Реал» хочет летом продать Бэйла

Матч ТВ14:56

Источник: в «Реале» приняли решение о продаже Бэйла летом

Чемпионат14:19

«Реал» решил продать Бэйла летом

Soccer.ru14:35

«Реал» решил продать Бэйла

Sport24.ru14:25

СМИ: Зидан и Перес приняли решение о продаже Бэйла

Советский спорт14:38

AS: «Реал» продаст Бэйла вне зависимости от его выступлений в концовке сезона

Бомбардир.ру14:36
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