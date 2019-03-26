Футбол
«Реал» хочет летом продать БэйлаSportbox.RU 14:56
Руководство «Реала» приняло решение расстаться с нападающим Гаретом Бэйлом. По информации источника, президент мадридцев Флорентино Перес и новый главный тренер команды Зинедин Зидан приняли совместное решение, по которому 29-летний Бэйл будет продан в другой клуб в летнее трансферное окно.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 15:54, Ашберн
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