Футбол
«Реал» хочет летом продать БэйлаSportbox.RU 14:56
Руководство «Реала» приняло решение расстаться с нападающим Гаретом Бэйлом. По информации источника, президент мадридцев Флорентино Перес и новый главный тренер команды Зинедин Зидан приняли совместное решение, по которому 29-летний Бэйл будет продан в другой клуб в летнее трансферное окно.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:24, Ашберн
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Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
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Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославии в 1999 году были необходимыми и легитимными, заявил сербскому агентству Танюг генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
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МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых
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Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует публичную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном «вмешательстве» России в американские выборы в течение «нескольких недель».
Обновлено в 16:08
Технологии
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Зампредседателя правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова сообщила, что пользователи сервиса «Сбербанк онлайн» получат возможность менять ПИН-код карты в мобильном приложении.
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Продолжительность жизни в Санкт-Петербурге составляет 76 лет. Это на три года больше, чем аналогичный показатель в среднем по России.
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Футбол
Сборной Украины грозят два технических поражения
Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
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Россия «временно отключит» Интернет
Россия в ближайшие несколько недель планирует провести испытания по отключению страны от глобальной мировой интернет-сети.
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Армия и оружие
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Палестинские радикалы в ночь на вторник после заявления о прекращении огня выпустили порядка 30 ракет по южным районам Израиля, в ответ израильские военные поразили 15 военных целей в секторе Газа.
Обновлено в 00:50
Авто
Автомобили Kia в России получили «футбольные» спецверсии
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Обновлено в 17:00
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Тестовые полеты Boeing 737 MAX с обновленной системой провели в США
Обновленные самолеты Boeing 737 MAX прошли первые тестовые полеты в США, передает Reuters.
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра Михаила Абызова. Он задержан во вторник в Москве.
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Кино
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Стоит отметить, что в трейлере появляется Капитан Марвел. Напомним, что российскую премьеру "Мстителей" перенесли на 4 дня без объяснений.
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НАСА сообщило о проблеме с новой аккумуляторной батареей снаружи МКС
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Звезда «Уральских пельменей» получил травму во время игры в хоккей
Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев получил травму ноги во время игры в хоккей.
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