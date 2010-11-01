Футбол
«Реал» ищет для Лунина вариант с арендойЧемпионат 05:08
Вратарь Кейлор Навас принял решение остаться в «Реале» в роли второго номера на вратарской позиции, поэтому мадридский клуб сейчас рассматривает варианты для аренды Андрея Лунина, сообщает Marca. Изначально «Реал» отдавал место в основе Тибо Куртуа, а Лунин должен был стать вторым вратарём в сезоне.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:02, Вашингтон
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