Вратарь Кейлор Навас принял решение остаться в «Реале» в роли второго номера на вратарской позиции, поэтому мадридский клуб сейчас рассматривает варианты для аренды Андрея Лунина, сообщает Marca. Изначально «Реал» отдавал место в основе Тибо Куртуа, а Лунин должен был стать вторым вратарём в сезоне.

«Реал» ищет для Лунина вариант с арендой

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