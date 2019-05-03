Футбол
«Реал» интересуется полузащитником «Аякса» ван де БекомМатч ТВ 01:26
Мадридский «Реал» заинтересован в услугах голландского полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека. Как сообщает источник, 22-летний хавбек летом может перейти в мадридский клуб.
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«Реал» постарается договориться с ван де Беком, если переход Погба не будет осуществлен
Спорт-Экспрессвчера в 23:13
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