Футбол

«Реал» интересуется Бернарду СилвойЕвро-футбол.ру 01:53

Вингер "Манчестер Сити" Бернарду Силва попал в сферу интересов мадридского "Реала".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бернарду Силва: «Сейчас я играю лучше, чем сразу после перехода в „Ман Сити“»

Sportbox.RU04:23

Бернарду Силва: «Сейчас я играю лучше, чем сразу после перехода в „Ман Сити“»

Матч ТВ04:23

«Реал» летом попытается купить Бернарду Силву

Бомбардир.ру02:38

«Реал» интересуется Бернарду Силвой

Евро-футбол.ру01:53

«Реал» может попытаться подписать полузащитника «Манчестер Сити»

Sport24.ru01:48

«Реал» хочет заполучить Бернарду Силву

Спорт-Экспресс00:12

«Реал» интересуется хавбеком «Манчестер Сити»

Soccer.ru03:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 07:48, Ашберн
Футбол

«Ростов» согласился продать защитника Ингасона в ПАОК

Защитник «Ростова» и сборной Исландии Сверрир Ингасон в ближайшие дни станет игроком ПАОК.
Обновлено в 06:21
Футбол

«ПСЖ» может на длительный срок потерять Верратти из-за травмы

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель предположил, что травма, полученная полузащитником команды Марко Верратти в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Генгама» (9:0), может оказаться серьезной.
Обновлено вчера в 14:53
Футбол

Рио Фердинанд: «Два лучших игрока „Челси“ играют не на своей позиции»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд считает, что главному тренеру «Челси» Маурицио Сарри следует сделать два тактических изменения в команде.
Обновлено в 05:54
Футбол

Анри остался недоволен системой VAR в мачте «Монако» со «Страсбургом»

Главный тренер футбольного клуба «Монако» Тьерри Анри остался недоволен работой системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матче его клуба с командой «Страсбург», которую его подопечные проиграли с крупным счетом.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол

Моуринью получил приглашение из России

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что ему поступило предложение из России посетить хоккейный матч.
Обновлено в 07:04
Футбол

Серхио Рамос: «Болельщики „Реала“ придут домой счастливыми»

Думаю, болельщики «Реала» придут домой счастливыми. В следующем матче чемпионата Испании 27 января «Реал» сыграет против «Эспаньола».
Обновлено вчера в 15:19
Футбол

Нападающий «Чертаново» Пиняев отправился на стажировку в «МЮ»

14-летний нападающий Сергей Пиняев из академии «Чертаново», считающийся одним из самых перспективных игроков своего возраста в России, отправился на стажировку в «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 07:13
Футбол

Моуринью рассказал, как прятался в ящике для грязного белья

Португальский футболист и тренер Жозе Моуринью впервые рассказал о том, как нарушил запрет УЕФА на общение с командой перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии, чтобы быть рядом с игроками «Челси», наставником которых он тогда был, он прятался в корзине для белья, пишет Daily Mail.
Обновлено в 04:58
Футбол

Переход Акуньи в «Зенит» может пройти на следующей неделе

Петербургский футбольный клуб «Зенит» на следующей неделе может официально оформить переход левого полузащитника «Спортинга» Маркоса Акуньи, сообщает sports.ru.
Обновлено в 06:46
Футбол

Скоулз может возглавить «Олдхэм» из 4-го дивизиона Англии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз в ближайшее время может стать главным тренером «Олдхэма» из 4-го дивизиона.
Обновлено в 00:42
Футбол

Валерий Карпин назвал беспределом возможный перенос матча «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил против возможного переноса игры на более поздний срок.
Обновлено вчера в 06:08
Футбол

Кавани: «Рад, что забил 100 голов на „Парк де Пренс“»

Рад, что забил свой 100-й мяч на домашнем стадионе.
Обновлено в 03:52
Футбол

Сульшер: в «Манчестер Юнайтед» чувствую себя как дома

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий после домашнего матча 23-го тура английской Премьер-лиги с "Брайтон энд Хоув Альбион" (2:1).
Обновлено вчера в 15:04
Футбол

Мохамед Салах: «Ливерпуль» заслужил победу в матче с «Кристал Пэлас»

"Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 6- очков.
Обновлено вчера в 12:40
Футбол

Врач «Спартака»: «Жиго вернется в марте, Боккетти — к началу весенней части сезона»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» сообщил, как проходит восстановление после травм защитников команды Самюэля Жиго и Сальваторе Боккетти.
Обновлено в 06:32
ещё по теме
Бернарду Силва
Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник клуба «Манчестер Сити» и сборной Португалии. Участник чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное