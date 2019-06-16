«Реал» и «Ювентус» предложили «Ливерпулю» около 170 млн за СалахаProstoProSport 06:35

«Реал» и «Ювентус» хотят купить нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает Mirror. По информации издания, клубы предложили «Ливерпулю» около 168 млн евро за 27-летнего египетского футболиста, но Салах пока что отказался покидать мерсисайдскую команду.

«Реал» и «Ювентус» предложили «Ливерпулю» около 170 млн за Салаха

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