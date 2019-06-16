Футбол
«Реал» и «Ювентус» предложили «Ливерпулю» около 170 млн за СалахаProstoProSport 06:35
«Реал» и «Ювентус» хотят купить нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает Mirror. По информации издания, клубы предложили «Ливерпулю» около 168 млн евро за 27-летнего египетского футболиста, но Салах пока что отказался покидать мерсисайдскую команду.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:04, Вашингтон
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Обновлено вчера в 18:31
Политика
В здании администрации президента Украины может появиться музей
В здании администрации президента Украины, расположенном в центре Киева на улице Банковой, могут открыть музей государственности.
Обновлено в 14:26
Спорт
Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Марокко
Чемпион мира-2015 Сергей Шубенков победил в беге на 110 м с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в столице Марокко Рабате.
Обновлено в 15:48
Политика
В ДНР установили организаторов убийства Захарченко
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) установили организаторов убийства первого главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 15:51
Футбол
Тульский «Арсенал» сообщил о трансфере Луценко
Как сообщает официальный сайт «Арсенала», клуб усилился нападающим Евгением Луценко. С 32-летним футболистом заключён двухлетний контракт.
Обновлено в 13:47
Футбол
«Ньюкасл» не может договориться с Бенитесом о продлении контракта
«Ньюкасл Юнайтед» по-прежнему не может договориться о продлении контракта с главным тренером Рафаэлем Бенитесом, утверждает Chronicle Live.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Крыму погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 06:00
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Футбол
Президент «ПСЖ» разочаровался в звездах клуба
Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал звездных игроков команды, заявив, что готов расстаться с ними, если они не изменят своего отношения к работе.
Обновлено в 15:19
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Названа предполагаемая причина взрыва в центре Киева
Взрыв прогремел вечером в субботу, 15 июня, в Шевченковском районе Киева. Причиной взрыва на улице Тургеневской мог стать бытовой газ.
Обновлено вчера в 18:16
Теннис
Названа соперница Шараповой в первом матче после долгого перерыва
Названа соперница российской теннисистки Марии Шараповой в первом матче после долгого перерыва, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:00
Технологии
В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами
Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Армия и оружие
Бывший глава украинской армии признался в атаке на батальон «Донбасс»
Обновлено в 13:42
Политика
Саакашвили предложил перенести украинский админцентр за пределы Киева
Михаил Саакашвили, бывший глава Одесской области заявил, хочет, чтобы на Украине перенесли административный центр из Киева.
Обновлено в 15:59
Происшествия
Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео
Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено в 09:59
Футбол
Футболисты ЦСКА прошли медосмотр перед новым сезоном
Обновлено в 08:12
Происшествия
Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны
Обновлено в 06:10
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Футбол
«Зенит» расстанется с Лодыгиным по окончании контракта
Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев сообщил о будущем голкипера команды Юрия Лодыгина.
Обновлено в 14:25
Политика
Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»
Слова помощника президента США Джона Болтона о «контракте» венесуэльского президента Николаса Мадуро с Россией являются выдумкой, заявил российский посол в Венесуэле Владимир Заемский.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Ивану Голунову представлена защита как свидетелю
Корреспонденту онлайн-издания "Медуза" Ивану Голунову, с которого ранее было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, предоставлена защита как свидетелю по уголовному делу, в рамках которого он был задержан.
Обновлено в 13:43
Общество
Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят
Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии
Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08