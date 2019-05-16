Футбол

«Реал» и Мохамед Салах начали переговоры о переходеВести.Ru 05:25

Представители 26-летнего футболиста уже начали переговоры с руководством испанской команды. Французский журналист Филипп Карайон в эфире Canal+ сообщил, что переговоры на данный момент находятся на начальной стадии, но вероятность перехода высока, потому что "Реал" следит за футболистом с 2017 года.
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СМИ: «Реал» начал переговоры с представителем Салаха

Матч ТВ05:54

СМИ: Салах ведет переговоры с «Реалом»

Спорт-Экспресс05:26

Во Франции сообщили о начале переговоров между «Реалом» и Салахом

Sport24.ruвчера в 17:45

Источник: «Реал» и Салах ведут переговоры о переходе египтянина

Sport.ru06:59

Журналист Canal+: «Между „Реалом“ и Салахом были предварительные контакты»

Sports.ru06:12

Во Франции рассказали о переговорах между «Реалом» и Салахом

Газета.Ru00:31

Салах начал переговоры с «Реалом»

Советский спорт04:17
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
Политика

Путин поддержал бесплатное питание для школьников

Обновлено в 08:15
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«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Авто

В России распродали все автомобили Lifan X70

Все дилерские запасы автомобилей Lifan X70 в России распроданы.
Обновлено вчера в 09:25
Политика

Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газета.Ru".
Обновлено в 09:39
Политика

Ответственная за обмен пленными Геращенко ушла с поста

На хрупких плечах представителя Незалежной в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе лежала ответственность за обмен пленными.
Обновлено в 08:36
Футбол

Стадион «Динамо» допустили к проведению матчей РПЛ

Обновлено в 06:21
Политика

Олигарх Игорь Коломойский вернулся на Украину

После победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах Коломойский сообщил о планах вернуться на Украину и заявил о готовности консультировать избранного главу государства.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене

Обновлено в 05:50
Происшествия

Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля

Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Игры

В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа

Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
Здоровье

Эндокринолог назвал опасные осложнения на фоне диабета

Эндокринолог Елена Сюракшина, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, рассказала о том, какие опасные осложнения диабета существуют, что надо о них знать и как с ними бороться.
Обновлено в 08:14
Общество

Ведомство Гущина пригрозило уголовной ответственностью за изъятие предметов со старинной дороги

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия разместил на своем сайте официальное предупреждение — напоминание о том, что незаконный поиск и изъятие археологических предметов может повлечь административную или уголовную ответственность.
Обновлено в 05:36
Футбол

Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку

Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено в 07:39
Политика

Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Происшествия

В Екатеринбурге задержаны 70 протестующих против строительства храма

Первые протесты против возведения храма святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в понедельник Полиция задержала 70 человек, протестующих против строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 08:35
Наука

Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз

«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Политика

Путин назвал срок ввода железнодорожной части Крымского моста

"В конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена, и он заработает", - заверил глава государства.
Обновлено в 09:09
Экономика

Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты

Исследование «Альфа-банка» показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Общество

Выпивающие раз в неделю британцы оказались в списке самых пьющих

Жители Великобритании рассказали, что выпивали более 50 раз в год, или около одного раза в неделю, пишет британская газета The Independent со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:10
Происшествия

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Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская помогла поставить памятник Татьяне Самойловой

Самбурская / / фото: Global Look Press Почти два года назад именно благодаря ее посту в инстаграме наши корреспонденты узнали о том, что три года как на могиле народной артистки РФ Татьяны Самойловой не могут поставить памятник.
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Шоу-бизнес

Волочкова назвала длину своего шпагата

43-летняя Анастасия Волочкова открыла подписчикам длину своего шпагата — 2 метра и 20 см. «Ну придумайте что-нибудь еще обо мне», — попросила охочая до сплетен о себе дива.
Обновлено в 07:21
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Космос

В интернет попали закрытые данные о российских спутниках

В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 06:51
Политика

Путин начал переговоры с президентом Австрии

Президенты России и Австрии Владимир Путин и Александер Ван дер Беллен начали переговоры. Беседа лидеров проходит в санатории "Русь".
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия

Смертельное ДТП с участием восьми автомобилей произошло на Ставрополье

В управлении ГИБДД по Ставропольскому краю проинформировали о том, что ДТП с участием восьми автомобилей в регионе произошло из-за дыма от горящих полей.
Обновлено в 09:24
Общество

Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска

С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие

Военнослужащий 54-й бригады ВСУ в Донбассе убил сослуживца из автомата

По словам Филипоненко, инцидент скрывается от семей военнослужащих и представлен командиром бригады (полковником Алексеем) Майстренко в штаб "ООС" как боевая потеря, полученная якобы в результате обстрелов с позиций Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 08:30
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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